Nach der Liberalisierung der St.Galler Ladenöffnungszeiten will SP-Kantonsrätin Bettina Surber wissen, was eine Tourismusgemeinde ausmacht Der St.Galler Stadtrat hat die Innenstadt zum Tourismusperimeter erklärt und die Öffnungszeiten ausgeweitet. Ein Vorstoss zwingt nun die Kantonsregierung, Stellung zum Thema zu beziehen.

Bettina Surber, SP-Fraktionspräsidentin im Kantonsrat. Regina Kühne (18. Februar 2020)

Die vom St.Galler Stadtrat beschlossene Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten in der St.Galler Altstadt und Teilen der westlichen Innenstadt zieht Kreise. Und das über die kommunale Ebene hinaus. Die städtische SP hat bereits angekündigt, die neue Regelung mittels Motion im Stadtparlament oder einer Initiative zu bekämpfen. Das Thema wird nun aber auch zu einem Fall für die Kantonsregierung.

Möglichkeiten einzukaufen gab es schon vorher

SP-Kantonsrätin Bettina Surber hat am Freitag eine Interpellation eingereicht mit dem Titel «Bezeichnung als Tourismusgemeinde zur Umgehung der Schutzvorschriften für das Verkaufspersonal?».

Nach Artikel 11 des kantonalen Gesetzes über Ruhetag und Ladenöffnung (RLG) könnten Tourismusgemeinden mittels Reglement oder Bewilligung erweiterte Ladenöffnungszeiten vorsehen, schreibt Surber in ihrem Vorstoss. Das gelte für Läden, die einem touristischen Bedürfnis entsprechen.

«Schutzbestimmungen umgangen»

Bereits vor der neuen Regelung hätten Touristinnen und Touristen Güter des täglichen Bedarfs in Verkaufsgeschäften und Ständen am St.Galler Hauptbahnhof kaufen können. Mit dem Entscheid, dass sämtliche Geschäfte in der Altstadt und sogar ausserhalb davon am Sonntag öffnen könnten, werde «der Einkauf von Kleidern zur Umgehung der Schutzbestimmungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als touristisches Bedürfnis bezeichnet».

Dies überdies in Geschäften, die es in vielen anderen Städten gebe – beispielsweise Manor, Globus, PKZ oder H&M – und die Markenartikel anböten, welche es auch andernorts zu kaufen gebe.

Was ist unter einem touristischen Bedürfnis zu verstehen?

Es stellten sich in diesem Zusammenhang verschiedene Fragen zum Umgang mit dem Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung, schreibt Bettina Surber. Sie möchte von der Regierung wissen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten, damit eine Gemeinde als Tourismusgemeinde gelte und was unter «touristischem Bedürfnis» nach Artikel 11 des RLG zu verstehen sei. «Entspricht der Einkauf insbesondere in Geschäften, die es in vielen Städten gibt oder die Markenartikel anbieten, die es in vielen Städten zu kaufen gibt, einem touristischen Bedürfnis gemäss Gesetz?»

Weiter fragt Surber, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten, damit eine zur Tourismusgemeinde erklärte Stadt wie St.Gallen für einen bestimmten Perimeter die Ladenöffnungszeiten unter der Woche und am Sonntag liberalisieren könne.

Und zwar gemäss den kantonalen Regelungen und im Einklang mit dem Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel. Sie will auch wissen, welche Abklärungen die Gemeinde vorab zu treffen habe.

Bettina Surber erkundigt sich schliesslich, in welcher Form eine solche Liberalisierung durch die Tourismusgemeinde vorzunehmen sei und ob ein vom Stadtrat beziehungsweise Gemeinderat erlassenes Vollzugsreglement dafür ausreiche.