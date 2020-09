Video Blitzeinschlag auf Sportplatz in Abtwil mit 14 Verletzten +++ Präsident des Ostschweizer Fussballverbandes: «Der Schock ist gross» +++ Drei Jugendliche weiterhin im Spital Am Dienstagabend ist es in Abtwil bei einem Gewitter zu mehreren Blitzeinschlägen gekommen. Auf dem Sportplatz Spiserwis wurden 14 Jugendliche verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Inzwischen konnten elf Spieler das Krankenhaus verlassen.

Am Dienstagabend schlug während eines Junioren-Fussballspiels ein Blitz auf dem Sportplatz Spiserwis in Abtwil ein.

14 Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren wurden verletzt und am Dienstagabend in verschiedene Spitäler gebracht – ein Fussballspieler war bewusstlos und wurde mit der Rega ins Spital geflogen.

Am Mittwochvormittag sind noch drei Jugendliche im Spital.

Vor zwei Jahren wurde der Sportplatz elektrotechnisch überprüft und damals als mangelfrei beurteilt.

(rms/dwa/fin/rar/dar) Am Dienstagabend hat auf dem Sportplatz Spiserwis bei einem Spiel zwischen B-Junioren des FC Abtwil-Engelburg und des FC Münsterlingen in Abtwil ein Blitz in einen Scheinwerfer eingeschlagen. Anschliessend bewegte er sich über das Spielfeld und traf dabei mehrere Spieler. Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagt am Dienstagabend auf Nachfrage:

«14 Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren sind verletzt worden. Sie wurden in verschiedene Spitäler eingeliefert und bleiben dort zur Überwachung.»

Ein Fussballspieler sei bewusstlos gewesen – er musste mit der Rega transportiert werden. Zum genauen Gesundheitszustand kann Krüsi am Dienstagabend keine genauen Angaben machen. Der Betroffene habe aber eine Verletzung aufgrund eines Stromschlags erlitten. Der genaue Unfallhergang werde derzeit noch abgeklärt. Zuschauer wurden beim Spiel keine verletzt.

Am Mittwochvormittag ist klar: Von den insgesamt 14 Jugendlichen befinden sich um 9.30 Uhr noch drei Jugendliche stationär im Spital, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Über deren Gesundheitszustand habe man keine genaueren Angaben erhalten, heisst es in der Mitteilung.

Gemäss einem Communiqué des FC Münsterlingen seien die Junioren des Vereins stabil. Weiter heisst es:

«Dies gilt auch für den kurzzeitig bewusstlosen Junior, der durch die Rega versorgt werden musste.»

Feuerwehr, Polizei und Sanität rückten mit einem Grossaufgebot nach Abtwil aus. Sechs Rettungswagen sowie ein Careteam wurden aufgeboten. Der Verkehr war wegen des Vorfalls aber nur gering eingeschränkt, so Krüsi weiter.

Nicht der erste Vorfall Blitzeinschlag in Sirnach vor neun Jahren Es ist nicht das erste Mal, dass in der Ostschweiz der Blitz auf einem Sportplatz einschlägt. Im Frühling 2011 kam es beim 2.-Liga-Fussballspiel zwischen dem FC Sirnach-Stella und dem FC Weesen zu einem Blitzeinschlag. Das Feld in Sirnach war zum Zeitpunkt des Unglücks regennass. Direkt vom Blitz getroffen wurde zwar niemand. Insgesamt sieben Personen wurden von der Wucht des Blitzeinschlags aber zu Boden geschleudert: je zwei Spieler der beiden Mannschaften, der Schiedsrichter und zwei Balljungen. Drei Betroffene mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Der Match wurde nach dem Blitzeinschlag beim Stand von 2:1 für den Gast sofort abgebrochen. In der Folge kam es zu Vorwürfen seitens des Gastvereins aus Weesen. Die Partie hätte problemlos weitergeführt werden können, so die Auffassung des Clubs. Plötzlich hätten jedoch Spieler des Heimvereins über Probleme geklagt und anscheinend nicht mehr weiterspielen können, obwohl ihnen zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags nichts anzumerken gewesen sei. Sirnach seinerseits konterte die Vorwürfe und hielt fest, ein Spieler des Heimteams sei nach dem Blitzeinschlag ins Klubhaus geführt worden und mit Kopfweh und Übelkeit zusammengebrochen.

Der Ostschweizer Fussballverband hat ein Merkblatt für Spiele bei drohenden Gewittern

Stephan Häuselmann, Präsident des Ostschweizer Fussballverbandes. Bild: Reto Martin

Stephan Häuselmann, Präsident des Ostschweizer Fussballverbandes (OFV), zeigt sich am Mittwochmorgen bestürzt:

«Der Schock ist auch heute noch gross. Wir sind in Gedanken bei den Jugendlichen, den Eltern und den Trainern.»

Solche Zwischenfälle seien immer tragisch. Er mag sich etwa an einen Vorfall in Sirnach erinnern, als während eines 2.-Liga-Spiels ein Blitz eingeschlagen hat (siehe Infobox). Getroffen wurde damals glücklicherweise niemand. Doch der Ostschweizer Fussballverband schrieb daraufhin ein Merkblatt zu Gewittern für Schiedsrichter und Trainer. In diesem heisst es etwa:

«Folgt der Donner einem Blitz nach 15 Sekunden, ist das Gewitter ungefähr fünf Kilometer entfernt und damit gefährlich nah – der Schiedsrichter sollte jetzt ein Fussballspiel unterbrechen.»

Dieses Merkblatt ist eine Ergänzung zum offiziellen Schiedsrichter-Merkblatt der Schiedsrichterkommission des Schweizerischen Fussballverbandes. In diesem sind Gründe für Spielabbrüche aufgeführt: Gewitter mit Blitzschlag wird auch genannt. Ein Spiel abbrechen darf ein Schiedsrichter aber erst, wenn sich andere Massnahmen, wie etwa einen Unterbruch, als «wirkungslos» erweisen. Reglementarisch kann einzig der Schiedsrichter ein Spiel ab- oder unterbrechen, sagt Häuselmann.

Der Blitz hat eingeschlagen, als das Gewitter bereits abzog

Hätte das Spiel also abgebrochen werden müssen? Antworten auf diese Frage liefert Marcel Stofer, Präsident der Schiesdrichterkommission des OFV. Stofer wohnt im nahen Engelburg und war nach dem Vorfall gegen 22:30 Uhr am Ort des Geschehens. Er habe mit verschiedenen Funktionären, Eltern und anderen anwesenden Personen gesprochen, sagt Stofer.

«Ein Spielabbruch oder -unterbruch stand nie zur Diskussion.»

Zum Blitzeinschlag sei es laut der Anwesenden erst gekommen, als das Gewitter bereits am Abziehen war. Weder der Schiedsrichter, noch die anwesenden Trainer hätten einen Spielabbruch in Betracht gezogen. In aller Regel fällen Schiedsrichter und Trainer einen Gemeinschaftsentscheid. Die Trainer oder andere Offizielle, dies ist auch im Merkblatt festgehalten, können einzig einen Spielunterbruch verlangen. Geht der Schiedsrichter nicht darauf ein, könnte die Mannschaft Protest einlegen und das Spielfeld verlassen. Stofer hält fest: «Ein Gewitter ist zwar etwas spezielles, aber nicht aussergewöhnliches im Fussball.»

Ob das Spiel auf Grund der schlechten Wetterverhältnisse hätte abgebrochen werden müssen, wird derzeit in Zusammenarbeit von Kantonspolizei St.Gallen und Staatsanwaltschaft untersucht.

Auch wenn der Schiedsrichter nicht vom Blitzeinschlag getroffen worden ist, sei auch er ein Betroffener, sagt Stofer. Er konnte noch am Dienstagabend mit ihm sprechen. Es sei auch für ihn eine intensive Situation, sagt Stofer. Entsprechend wurde auch der Schiedsrichter vom Care-Team betreut und nach Hause begleitet. Er sei am Mittwochmorgen, wie von den Psychologen des Care-Teams geraten, zur Arbeit gegangen.

«Dem Schiedsrichter geht es gut.»

Der Gemeindepräsident ist betroffen

Boris Tschirky, , Gemeindepräsident von Gaiserwald. Bild: Benjamin Manser

Boris Tschirky, Gemeindepräsident von Gaiserwald, auf dessen Gemeindegebiet der Fussballplatz Spiserwis liegt, zeigt sich auf Anfrage betroffen über den Unfall.

«Ich hoffe natürlich, dass die jungen Fussballspieler schnell wieder gesund werden.»

Die Staatsanwaltschaft werde nun den Vorfall genauer untersuchen. Tschirky kann soviel sagen: «Die gesamte Anlage wurde vor zwei Jahren elektrotechnisch überprüft und damals als mangelfrei beurteilt.»

Mehrere Spieler wurden durch den Blitzeinschlag auf dem Sportplatz Spiserwis verletzt. Bild: Serafin Reiber

Blitz schlägt auch in Haus ein

Der Blitzeinschlag auf dem Sportplatz war nicht der einzige an diesem Abend. Die Feuerwehr musste zudem wegen eines Hausbrandes bei der Bushaltestelle Ausserdorf Abtwil ausrücken. «Verletzte hat es bei diesem Vorfall keine gegeben», bestätigt Hanspeter Krüsi. Es sei nur Sachschaden am Dach entstanden.

Ein zweiter Blitz hat in ein Haus eingeschlagen. Serafin Reiber