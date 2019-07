Nach anhaltender Kritik: Neue Öffnungszeiten für St.Galler Wochenmärkte Seit am 1. April neue Regeln eingeführt wurden, hat es bei einem Teil der St.Galler Marktfahrer und ihrer Kundschaft rumort. Jetzt reagiert die Stadt auf die Kritik: Sie führt gestaffelte Schliessungszeiten für die Wochenmärkte ein. Reto Voneschen

Auf dem St.Galler Wochenmarkt. (Bild: Benjamin Manser - 23. März 2019)



Dass die Aufhebung der Parkplätze auf dem Marktplatz von Nebengeräuschen begleitet sein würde, war klar. Wer in St.Gallen Abstellplätze für Motorisierte anrührt, muss mit lautstarkem öffentlichem Widerspruch rechnen. In diesem Fall allerdings war die Kritik aus einer anderen Ecke noch lauter: Die Verkürzung der Öffnungszeiten der Wochenmärkte wurde von einem Teil der Markthändler und ihrer Kundschaft ganz und gar nicht goutiert.

Zwei grosse Anbieter wehrten sich mit Rekursen gegen die neuen Schliessungszeiten beim Kanton. Zusätzliche Kritik kam vom ständigen Markt, dessen Vertreter sich beklagten, dass wenn der ständige Markt um 15 Uhr schloss, die Kundschaft auch bei ihnen mehrheitlich ausblieb.

Polizei trägt der Kritik Rechnung

Jetzt hat die Stadt gehandelt. Ab August werden die Wochenmärkte nochmals umgebaut. Zum einen gibt es gestaffelte Schliessungszeiten, am Mittwoch um 13 oder 18 und am Samstag um 15 oder 17 Uhr. Jeder Anbieter muss sich für eine Zeit entscheiden. Danach werden die Marktstände entsprechend der gewählten Zeit angeordnet.

Damit soll gewährleistet werden, dass der geöffnete Teil des Marktes jederzeit kompakt daher kommt. So sollen die ihren Stand abbauenden Marktfahrer nicht mehr jene behindern, die länger bleiben. Die Wochenmarktstände mit kürzeren Öffnungszeiten werden im östlichen Teil des Marktplatzes von der Marktgasse her, jene mit längeren Öffnungszeiten im westlichen Teil von der Blumenmarkt-Treppe her aufgestellt.

Anfang April rückten der ständige Markt (einer seiner Stände ist links zu erkennen) und der Wochenmarkt (Stände rechts) örtlich näher zusammen. Dass sie seither unterschiedliche Öffnungszeiten haben, verwirrte einen Teil der Kundschaft. Das Problem löst die Stadt jetzt mit gesplittenten Öffnungszeiten. (Bild: Reto Voneschen - 3. April 2019)

Zur Information der Kundschaft über die neuen Öffnungszeiten und Standorte stellt die Stadtpolizei Marktfahrerinnen und Marktfahrern einen Flyer zur Verfügung.

Lösung wurde am runden Tisch erarbeitet

Seitens der Stadt wie der Marktfahrer wird auf Nachfrage bestätigt, dass «man sich mit dieser Lösung gefunden hat». Die Neuregelung, die erstmals am Samstagsmarkt vom 3. August gilt, wurde in zwei Gesprächsrunden erarbeitet. Dieser Austausch sei sehr wichtig gewesen, bestätigt Stadträtin Sonja Lüthi auf Nachfrage.

Sehr deutlich geworden sei dabei nochmals die Komplexität der Situation in St.Gallen: Kaum eine andere Stadt führe nämlich parallel Wochenmärkte und einen ständigen Markt. Dies und der Zeitdruck habe dazu geführt, dass die im ersten Anlauf erarbeitete Lösung nicht optimal gewesen sei.

Verwirrung über Öffnungszeiten: An einem Stand des ständigen Marktes wird darauf aufmerksam gemacht, dass am Samstag nicht um 15 Uhr wie auf dem Wochenmarkt, sondern um 17 Uhr wie im übrigen Detailhandel Schluss ist. (Bild: Reto Voneschen - 3. April 2019)

Von Anfang an habe die Polizei kommuniziert, dass man nach der ersten Saison Bilanz ziehen werde. Aufgrund anhaltender Kritik sei die Analyse vorgezogen worden und man habe Korrekturmassnahmen ergriffen, sagt Sicherheitsdirektorin Sonja Lüthi. Für sie sei wichtig, dass man rasch gehandelt und jetzt eine Lösung habe, die offensichtlich für alle passe.

Marktreglement zeitgemäss überarbeiten

Man habe mit der Korrektur einen positiven Schritt getan, sagt auch Peter Wetli, der Sprecher des ständigen Markts. Er ist überzeugt, dass die gesplitteten Öffnungszeiten der Wochenmärkte die seit dem 1. April bestehenden Probleme entschärfen werden. Er hofft jetzt aber auch auf weitere Schritte zur Entwicklung des Marktes. So wäre es für ihn wichtig, das Marktreglement zu überarbeiten, um neue, interessante Anbieter anlocken zu können.