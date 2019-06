Nach anhaltender Kritik an den neuen Öffnungszeiten auf dem St.Galler Markt: Polizei überprüft neue Marktordnung Die Stadt trägt der Kritik an den neuen Öffnungszeiten der Wochenmärkte Rechnung. Sie will Anpassungen prüfen. Entscheide sollen noch diesen Monat fallen. Im Vordergrund steht ein Modell mit gestaffelten Öffnungszeiten. Reto Voneschen

Anfang April sind die Wochenmärkte - im Bild jener vom Mittwoch - näher an den ständigen Markt herangerückt. Für Diskussionsstoff unter Marktfahrern und ihrer Kundschaft sorgen die neuen Öffnungszeiten für die Wochenmärkte von 8 bis nur noch 15 Uhr. (Bild: Reto Voneschen - 3. April 2019)

Auf Anfang April hat die Stadt die Parkplätze auf Marktplatz und Blumenmarkt aufgehoben. Auf den gleichen Termin wurden die Märkte reorganisiert: Der Wo­chen- und der Bauernmarkt rückten an den ständigen Markt heran. Zudem gab’s für die Wochenmärkte neue Öffnungszeiten von 8 bis nur noch 15 Uhr. Dies als Kompromiss und auf Wunsch einer Mehrheit von Marktfahrerinnen und Marktfahrern.

Eine Aussprache mit allen Betroffenen

Seit den Veränderungen brodelt es unter den Marktfahrern, ihrer Kundschaft und in den lokalen Medien. Beim Kanton sind auch noch zwei Rekurse gegen die neuen Öffnungszeiten hängig. Bereits bei der Einführung des neuen Marktregimes hatte die Polizei in Aussicht gestellt, nach der ersten Saison Bilanz ziehen und allenfalls Anpassungen vornehmen zu wollen. Aufgrund der anhaltenden Kritik an den neuen Öffnungszeiten wird dies jetzt bereits nach drei Monaten getan, wie die Stadtpolizei am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.

Involviert sind dabei nicht nur Stadträtin Sonja Lüthi und die Polizei, sondern auch die Direktbetroffenen. Am Tisch sitzen die Händlerinnen und Händler der Wochenmärkte sowie Vertreter des ständigen Markts und der Rondelle. Die Erfahrungen der Märktlerinnen und Märktler mit den neuen Öffnungszeiten und dem neuen Standort variieren gemäss Mitteilung der Stadtpolizei stark. Es habe sich bei der Besprechung gezeigt, dass es ein Bedürfnis gebe, früher als um 17 Uhr zu schliessen:

Am ehesten Zuspruch fand eine Lösung mit zwei Öffnungszeiten, bei der die einen Marktstände um den Mittag schliessen und die anderen bis am Abend geöffnet bleiben. Wobei auch dieser Ansatz teilweise für Skepsis sorgte, da die Abbauarbeiten um den Mittag, für jene die noch bleiben, nicht optimal sind.»

Insbesondere müssen bei gesplitteten Öffnungszeiten die Standorte der Marktstände nochmals überprüft und allenfalls angepasst werden: Jene, die früher aufhörten, müssten den Platz räumen können, ohne jene zu behindern, die länger bleiben wollten, heisst es in der Mitteilung.

Nächstes Treffen und Entscheide noch im Juni

Aktuell findet eine schriftliche Umfrage bei den Markthändlerinnen und Markthändlern bezüglich der möglichen Varianten mit zwei Öffnungszeiten statt. Bereits Ende Monat, nämlich am 29. Juni, soll ein erneuter Gedankenaustausch stattfinden. Allfällige nötige Anpassungen von Öffnungszeiten und Standplätzen sollen dann möglichst rasch umgesetzt werden.