Nach 117 Jahren am gleichen Standort: Die Buchhandlung Gutenberg in Gossau ist umgezogen Die Buchhandlung Gutenberg befindet sich seit kurzer Zeit an der Kirchstrasse. Inhaber André Wigger und sein Team mussten über 4000 Bücher zügeln. Mit dem neuen Standort gibt es auch neue Öffnungszeiten.

Inhaber und Buchhändler André Wigger in der neuen Filiale. Bild: Perrine Woodtli

In den zahlreichen Regalen reihen sich Bücher an Bücher aneinander. Krimis, Romane, Biografien, Kochbücher. Zwischen 4000 und 5000 Bücher warten in der Buchhandlung Gutenberg auf Leseratten. Seit kurzem befindet sich diese aber nicht mehr an ihrem namensgebenden Standort an der Gutenbergstrasse. Die Buchhandlung ist umgezogen an die nur wenige Minuten entfernte Kirchstrasse 5 - nach stolzen 117 Jahren am selben Standort.

Der neue Laden ist rund ein Viertel kleiner als der alte. «Wir haben aber alles untergebracht», sagt Inhaber André Wigger. Er habe schon seit längerem nach einem neuen Standort Ausschau gehalten. Gute Ladenflächen in Gossau seien aber rar, viele seien besetzt. Nun freut er sich, dass es geklappt hat.

Der neue Laden ist flächenmässig kleiner als der alte. Bild: Perrine Woodtli

Neuer Standort, neue Kunden

Vom neuen Standort erhofft sich Wigger, der die Buchhandlung seit viereinhalb Jahren führt, mehr Aufmerksamkeit und eine höhere Kundenfrequenz. An der Gutenbergstrasse sei das Geschäft ein wenig versteckt gelegen gewesen. Früher, als sich gegenüber noch die Stadtbibliothek und in der Nähe die Post und die Landi befanden, seien mehr Leute in diesem Ecken verkehrt.

Vor allem auswärtige Leute hätten einen Besuch in der Post gleich mit einem in der Buchhandlung verbunden. Seit diese Geschäfte verschwunden sind, seien die Leute weniger einfach so an der Buchhandlung vorbeigekommen. Wigger:

«Wir haben viele Stammkunden, brauchen aber auch neue Kunden. Das ist das A und O für jeden Laden.»

Die Buchhandlung Gutenberg an der Kirchstrasse 5. Die Beschriftung hat André Wigger vom alten Laden mitgenommen und am neuen befestigt.

Am neuen Standort befinden sich nun gleich mehrere andere Fachgeschäfte. Neben der Buchhandlung liegt die Bäckerei Künzle, gleich um die Ecke befinden sich der Blumenladen Blumen Belser, der Zebra-Kleiderladen und die Messerschmiede von Leo Cozzio.

Er spüre es bereits jetzt, dass «neue Köpfe» in das Geschäft kämen, sagt Wigger.

Bücherwurm schlängelt sich durchs Geschäft

André Wigger wollte den neuen Laden bewusst anders aufbauen als den alten. So bilden in der Mitte des Raumes zwei geschwungene Bücherregale aus Holz einen «Bücherwurm», der sich durch den Laden schlängelt.

Regale als Bücherwürmer. Bild: Perrine Woodtli

Neu sind aber nicht nur die Einrichtung und die Lage. Die Buchhandlung öffnet nun auch jeweils bereits um 8.30 Uhr statt wie bisher um 9 Uhr. Grund ist die Bäckerei. Dort herrscht bereits am Morgen viel Betrieb. «Wir wollten uns diesem ein wenig anpassen», sagt Wigger.