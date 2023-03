Musik Zum Geburtstag ertönt «Golden Jubilee»: Das Ostschweizer Blasorchester wird 50 und gibt nach Corona jetzt wieder Konzerte In einem Estrich schlug vor 50 Jahren die Geburtsstunde des Ostschweizer Blasorchesters. Die Musiknoten hingen an der Wäscheleine. Am Wochenende erklingt das Jubiläumskonzert.

Probenbesuch beim Ostschweizer Blasorchester. Das Ostschweizer Blasorchester gibt nach einer Pandemiepause wieder Frühlingskonzerte. Bild: Andrea Tina Stalder

«Es erfüllt uns mit Freude und Stolz, dass sich unser Ensemble schon so lange hält, und es sich jeweils zweimal jährlich einem interessierten Publikum präsentieren darf», antwortet Vereinspräsidentin Angelica Sauter auf die Frage, was das Jubiläum für das Projektorchester bedeutet.

Obwohl das Ostschweizer Blasorchester, kurz OBO, in ständig wechselnder Besetzung spiele, gebe es auch Musikerinnen und Musiker, die dem Ensemble seit vielen Jahren die Treue halten würden. «Einer unserer Klarinettisten war als junger Mann bereits bei der Gründung dabei.»

Notenblätter an der Wäscheleine

Angelica Sauter selber bringt es nicht ganz auf ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft, 34 Jahre sind es aber immerhin. 1989 stiess die Flötistin zum OBO, präsidiert den Verein ab 1994 und ist seit vielen Jahren auch für die Moderation der Frühlings- und Herbstkonzerte zuständig.

Damit versteht es sich praktisch von selbst, dass sie auch die Geschichten aus den Anfängen des Ostschweizer Blasorchesters kennt. «Gegründet wurde das OBO im Estrich des Restaurants Rebstein im st.gallischen Berg», erzählt die Wittenbacherin. Dort sei jeweils die Tischwäsche der Gastwirtschaft zum Trocknen aufgehängt worden. «Weil den Gründungsmitgliedern damals keine Notenständer zur Verfügung standen, hängten sie die Notenblätter kurzerhand an den Wäscheleinen auf.»

Die damalige Gründungsidee habe noch heute Bestand. «Nach wie vor verpflichten sich die Musikerinnen und Musiker jeweils nur für die Dauer eines Konzertprogrammes. Und wie es sich für ein Projektorchester gehört, wird somit in ständig wechselnder Besetzung ein völlig neues Konzertprogramm einstudiert», betont Angelica Sauter.

Die meisten der Projektteilnehmenden seien Mitglied in einem Musikverein wie beispielsweise der beiden Stadtmusiken St.Gallen und Gossau, dem Salonorchester St.Gallen, dem Musikverein Romanshorn, der Musikgesellschaft Märstetten, der Blaskapelle Seelhofer, der Buuremusig Gossau oder der Musikgesellschaft Konkordia Wittenbach.

Das Ostschweizer Blasorchester ist somit eine lose Vereinigung von rund 30 Amateurmusizierenden aus der ganzen Ostschweiz. Ihm stehen rund 100 Musizierende zur Verfügung. Aus diesem Pool organisiert es sich von Konzert zu Konzert immer wieder aufs Neue. Zweimal jährlich, jeweils im Frühling und im Herbst, tritt das OBO mit Konzerten an die Öffentlichkeit.

«Unser Ziel ist es, das Publikum mit qualitativ hochstehender Blasmusik zu unterhalten, einen kulturellen Beitrag ans tägliche Geschehen zu leisten und die Fähigkeiten der Akteure möglichst gut zu nutzen», sagt Sauter.

Dirigieren aus Freude an der Musik

Dirigiert wird das Ostschweizer Blasorchester seit 2009 von Arthur Sterchele, der seit mehr als zehn Jahren auch Dirigent der Musikgesellschaft Engelburg ist. Wie sein Vorgänger Peter F. Groll, der den Dirigentenstab beim OBO von 1989 bis 2008 in der Hand hielt, erhalte auch Arthur Sterchele kein Gehalt für seinen Einsatz bei den Projektkonzerten, erklärt die Vereinspräsidentin. «Wir wären finanziell gar nicht in der Lage, einen Lohn zu zahlen.» Umso schöner sei es, dass sowohl der heutige Dirigent als auch sein Vorgänger über viele Jahre mit grossem Engagement das Ostschweizer Blasorchester musikalisch leiteten.

Dirigent Arthur Sterchele. Bild: Andrea Tina Stalder

Auf eine grosse Jubiläumsfeier verzichtet das Projektorchester. «Wir wollen lieber mit unseren gewohnten Projektkonzerten den Geburtstag begehen und mit leichtfüssiger Musik die wärmeren und helleren Tage feiern», sagt Angelica Sauter. «Dem besonderen Anlass entsprechend eröffnen wir aber das diesjährige Frühlingskonzert mit ‹Golden Jubilee› von Alfred Reed. Als Spezialität bieten wir zudem die Mitwirkung des Pianos an.» Auf der Bühne werden rund 35 Musikerinnen und Musiker zu hören sein.

Hinweis:

In St.Gallen findet das Jubiläumskonzert am Sonntag, 2. April, um 16.30 Uhr im Centrum St.Mangen statt. Einen Tag zuvor steht es um 20 Uhr in der Evangelischen Kirche Heerbrugg auf dem Programm. Im Herbst folgen zwei neue Konzerte in Wil und Wittenbach. Für alle vier Aufführungen ist der Eintritt frei und es wird eine Kollekte durchgeführt.