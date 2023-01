Religion Die Musik verbindet die St.Galler Kirchen: Dieses Jahr wird die Einheit der Christinnen und Christen musikalisch gefeiert Am Samstag beginnt die Gebetswoche für die Einheit der Christinnen und Christen. Die St.Galler Kathedrale und die Kirche St.Laurenzen feiern gemeinsam mit einem Gottesdienst und einem Konzert.

Am Samstag wird in der Kathedrale und in der St.-Laurenzen-Kirche die Gebetswoche für die Einheit der Christinnen und Christen gefeiert. Bild: Ralph Ribi

Eine Feier mit Musik und Wort: Die diesjährige Gebetswoche für die Einheit der Christinnen und Christen wird in St.Gallen auf neue Art und Weise zelebriert.

Die rund einstündige musikalische Andacht findet am kommenden Samstag statt. Sie beginnt nach dem Einläuten des Sonntags um 19.15 Uhr in der Kirche St.Laurenzen. Anschliessend setzt sich die Feier mit einem gemeinsamen Gang über den Klosterhof in der Kathedrale fort.

Für die Musik sorgen die Musiker Bernhard Ruchti und Willibald Guggenmos. Sie zeigen ihr Können am Flügel und an der grossen Domorgel. Das Wort übernehmen die evangelisch-reformierte Pfarrerin Kathrin Bolt, Dompfarrer Beat Grögli, der christkatholische Pfarrer Peter Grüter und der evangelisch-methodistische Pfarrer Jörg Niederer.

Laut Kathrin Bolt, Pfarrerin des Kirchkreises St.Laurenzen-St.Leonhard, ist das Besondere an diesem neuen Projekt, dass die beiden Kirchen keine Einheit vortäuschen, die es nicht gibt, sondern dass sie auf Augenhöhe etwas Neues entstehen lassen.

In den vergangenen Jahren haben die Christinnen und Christen einen gemeinsamen Gottesdienst gefeiert. Am Samstag soll eine musikalischere Form getestet werden. «Wir wollen die Musik ökumenisch verbinden», sagt Bolt.