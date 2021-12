Musik Nach einem Jahr Unterbruch lädt die Otmarmusik St.Gallen wieder zu ihren traditionellen Kirchenkonzerten ein Lange musste die Otmarmusik St.Gallen auf diesen Moment warten, am 11. und 12. Dezember ist es nun endlich so weit: Das 40-köpfige Ensemble lädt zu seinen zwei Konzerten in der Kirche St.Laurenzen ein. Mit dabei ist dieses Jahr auch Akkordeon-Virtuose Goran Kovacevic.

Die Otmarmusik St.Gallen bei einer Probe. Andri Vöhringer (25. November 2021)

Endlich wieder vor Publikum spielen: Die Otmarmusik St.Gallen musste zahlreiche Monate auf öffentliche Konzerte verzichten und auch der Probenbetrieb gestaltete sich seit dem Ausbruch der Pandemie mehr als schwierig. Nun aber freuen sich die Musikerinnen und Musiker auf die beiden traditionellen Konzerte, die am 11. und 12. Dezember jeweils um 17 Uhr in der Kirche St.Laurenzen stattfinden werden.

Im letzten Jahr fielen die Kirchenkonzerte der Pandemie zum Opfer. «Noch bis in den Oktober hinein probten wir für den Auftritt in der Kirche St.Laurenzen. Alles war aufgegleist und dann kam das Aus», erzählt Vorstandsmitglied Bruno Ledergerber, der in der Otmarmusik die Tuba bläst.

Der Pandemie zum Opfer gefallen

Umso mehr freut sich das Ensemble, dass es das vor einem Jahr vorgesehene Programm nun doch noch präsentieren kann. Fortgesetzt wird auch die Tradition, einen musikalischen Gast einzuladen, der für Abwechslung fürs Publikum sowie für neue Herausforderungen im Zusammenspiel für die Musikerinnen und Musiker sorgt.

Nach Gastauftritten wie beispielsweise vom Jodelchörli Alpsteinblick Abtwil oder der Alphornbläserin Lisa Stoll ist dieses Mal Goran Kovacevic mit von der Partie. Der in Schaffhausen geborene und aufgewachsene Musiker ist Professor für Akkordeon und Kammermusik. Er hat sich vertieft mit der Folklore osteuropäischer Länder auseinandergesetzt und widmet sich besonders dem Thema der Verschmelzung unterschiedlicher Instrumente und Stilrichtungen.

Soloauftritte und gemeinsames Spiel

An den beiden Kirchenkonzerten werden sowohl die Otmarmusik mit rund 40 Musikerinnen und Musikern als auch Goran Kovacevic Soloauftritte haben, aber auch gemeinsam musizieren. Bruno Ledergerber will noch nicht zu viel über das Programm verraten, doch werden laut ihm Klassiker wie zum Beispiel der Hummelflug von Nikolai Rimsky Korsakov oder Csárdás von Vittorio Monti zu hören sein. Wie immer ist der Eintritt gratis. Allerdings gilt dieses Jahr die 3G-Regel.

Wie es ist, nach langer Pause wieder aufzutreten, hat die Otmarmusik bereits im vergangenen August erfahren. Nach über einem Jahr konnten sie in der Gartenwirtschaft der Brauerei Freihof in Gossau spielen. «Nach dem letzten Stück genossen wir lächelnd und mit strahlenden Augen den Applaus», erinnert sich Vereinspräsident Martin Stark an das selten gewordene Ereignis eines öffentlichen Auftritts.

Hoffnung auf Normalität im 2022

«Die Hoffnung auf Normalität im kommenden Vereinsjahr ist gross», betont Bruno Ledergerber. Auf dem Programm im Jahr 2022 stehen beispielsweise ein Matineekonzert in der Lokremise, Auftritte am Uni Ball der HSG, an der Parade Princley Tattoo in Vaduz und an der Gasballonweltmeisterschaft, die Anfang September in St.Gallen stattfindet. Geplant ist auch eine Musikreise ins nahe Ausland. Dafür brauche es aber wohl noch etwas Geduld.

Für Konzertanfragen bereit sind auch die drei Kleinformationen der Otmarmusik. Das SaxPack bietet moderne Unterhaltungsliteratur und das Posaunen-Quartett Moods eine breite Literatur von Gospel bis Jazz. Das jüngste Ensemble, das seinen Probenbetrieb erst vor kurzer Zeit aufgenommen hat, ist das Otmar Brass-Quintett in der traditionellen Besetzung von zwei Trompeten, Waldhorn, Posaune und Tuba. Ragtime, Zäuerli, böhmische Musik und Klassik sind seine Spezialität.

Immer wieder freut sich die Otmarmusik über Neuzugänge. Ganz speziell gesucht sind derzeit Holzinstrumente wie Klarinette und Flöte. Geprobt wird jeweils am Donnerstag im ehemaligen Gantamt (heute Feuerwehrmuseum) an der Burgstrasse 61 in St.Gallen.