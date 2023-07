Musik «Für uns ist dieser Sieg ein historisches Ereignis»: Der Tambourenverein Fürstenland Gossau räumt am Eidgenössischen ab Der Tambourenverein Fürstenland Gossau hat am Eidgenössischen Tambouren- und Pfeiferfest in Savièse in der höchsten Stärkeklasse den Festsieg geholt. Der Verein darf sich zudem über weitere Erfolge freuen.

Der Tambourenverein Fürstenland Gossau konnte kürzlich einen grossen Erfolg erzielen. Bild: zvg

1950 in Bern, 1982 in Schwyz und jetzt 2023 in Savièse: Nach fast 40 Jahren haben sich die Gossauer Tambouren unter der Leitung ihres Dirigenten Etienne Naef am Eidgenössischen Tambouren- und Pfeiferfest in der höchsten Stärkeklasse S1 den Festsieg geholt. «Einfach fantastisch», sagen Vorstandsmitglied und Kommunikationsverantwortlicher Robert Rüttimann sowie Vereinspräsident Ramon Heim stellvertretend für ihre Tambouren-Kollegen. Dies gebe einen «fetten Eintrag in der Vereinsgeschichte».

Der Tambourenverein Fürstenland Gossau sei in der Vergangenheit an Eidgenössischen immer unter den ersten fünf platziert gewesen, aber für ganz nach vorne habe es nie gereicht. Rüttimann sagt:

«Für uns ist dieser Sieg ein historisches Ereignis.»

Die Konkurrenz aus der Zentralschweiz oder Westschweiz sei wie immer gross gewesen und sie hätten sich einen Platz unter den ersten drei erhofft. Es kam besser. Für die Gossauer sei der Sieg unter anderem das Verdienst von Roman Lombriser, der die Tambouren in den vergangenen 20 Jahren so weit gebracht habe, so der Präsident.

Neue Holztrommel für 90’000 Franken

Die Gossauer Tambouren haben den Festsieg auf neuen Trommeln – auf Holztrommeln - erspielt. «Wenn wir Gossauer weiterhin zu den Besten zählen und den Anschluss nicht verlieren wollen, müssen wir auf zeitgemässen Instrumenten spielen können», haben die Tambouren vergangenen Sommer gesagt, gehandelt und ein Sponsoring auf die Beine gestellt. In der 90-jährigen Geschichte des Vereins habe es noch nie eine Neuinstrumentierung gegeben.

Ende Jahr war das Geld schliesslich zusammengetrommelt und 27 Holztrommeln konnten angeschafft werden. Kostenpunkt: knapp 90’000 Franken. Die innere Schicht der Trommeln ist aus Ahorn, die Aussenschicht aus Nussbaum aus der Schweiz. Ramon Heim erklärt:

«Die neuen Trommeln haben ein grosses Klangvolumen und die leisen Töne sind viel klarer.»

Es ist nicht das erste Mal, dass die Holztrommeln zum Einsatz gekommen sind: Bereits am Jahreskonzert im März konnte sich das Publikum von der Qualität überzeugen. Um den Unterschied zu demonstrieren, haben die Tambouren einen Marsch auf den alten Blechtrommeln begonnen und nach ein paar Sekunden auf die neuen Holztrommeln gewechselt. «Der Unterschied war deutlich zu hören», sagt Rüttimann.

Ob es nun die Holztrommeln waren, die den Gossauern den Festsieg gebracht haben, oder die guten Vorbereitungen, kann niemand genau sagen. «Es hat sehr viel Spass gemacht, sich auf den neuen Trommeln auf das Fest vorzubereiten», sagt Heim. Vor der Jury mussten drei Stücke vorgetragen werden: «Zigüner», ein Marsch von Ivan Kym, sowie «Amedes» und «Tempo Sereno», beides Kompositionen von Roman Lombriser. Er spielte übrigens in der erfolgreichen Festsieg-Formation ebenfalls mit.

Seit 20 Jahren ungeschlagen

Damit nicht genug: Die Gossauer als Schweizer Meister starteten als Titelverteidiger in der Kategorie Tambouren/Perkussion. Seit Beginn dieser Kategorie vor 20 Jahren sind sie ungeschlagen. Sie holten den Titel Schweizer Meister 2002 in Sierre, 2006 in Basel, 2010 in Interlaken, 2014 in Frauenfeld, 2018 in Bulle und jetzt erneut in Savièse im Kanton Wallis.

Ebenfalls konnten in den Einzelwettspielen Erfolge gefeiert werden: Kranzgewinner in der Höchstklasse sind Etienne Naef, Ramon Heim und Röbi Rüttimann. Bei den Veteranen wurde Marco Willi Schweizer Meister, Kurt Heim holte einen Kranz. Am 27. August wird der Tambourenverein Fürstenland von der Stadt Gossau geehrt.

Ein grosses Projekt haben die Tambouren noch offen: die Neuuniformierung. Gezeigt werden die neuen Uniformen erstmals im September 2024 an den Jugend-Wettspielen, die der Tambourenverein Fürstenland in Gossau organisiert.