KONZERT «Es war ein unglaubliches Erlebnis»: Schülerinnen und Schüler aus St.Gallen singen mit Popstar in Olympiahalle Am Montag sangen Primarschülerinnen und Primarschüler aus Diepoldsau und der Stadt St.Gallen zusammen mit rund 6000 anderen Kindern in München. Sie nahmen als erste Schweizer Klassen am deutschen Projekt «6K-United!» teil. Höhepunkt war für sie der Auftritt eines Überraschungsgasts.

Die 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen «6K-United!» in München mit Blick auf die 16-köpfige Band und das Publikum. Bild: PD

6000 Schülerinnen und Schüler singen jährlich am Abschlusskonzert des «6K-United!» in Deutschland. Dabei handelt es sich um ein Projekt, bei dem verschiedene Schulklassen während eines halben Jahres rund 15 Lieder einstudieren und diese zum Abschluss mit allen anderen Teilnehmenden auf einer grossen Bühne vor Publikum präsentieren.

Am Montag, 19. Juni, war es wieder so weit. Die Kinder performten in der Olympiahalle in München zusammen mit einer 16-köpfigen Band. Mit dabei als erste Schweizer Teilnehmer seit der Gründung des Projekts 2018: zwei fünfte Klassen der Primarschule Feldli-Schoren aus St.Gallen und zehn Klassen aus Diepoldsau. Im Schulhaus Feldli haben die zwei Lehrpersonen Rachel Diem-Rohrer und Felicitas Wenger die Teilnahme organisiert. In Diepoldsau war die Lehrerin Sina Knaus dafür zuständig.

Sechs Monate voller Proben

Sechs Monate lang haben die Schülerinnen und Schüler die Lieder geprobt. Das Repertoire enthielt überwiegend deutschsprachige Stücke und reichte von Klassik über Pop bis zu Folklore. Es sind auch immer aktuelle Hits dabei, die die Kinder bereits kennen und deshalb leichter einzuüben sind. Jedes Jahr ist zudem ein internationales Lied mit dabei. Dieses Jahr war es eines aus der Ukraine.

Die Liederbücher für «6K-United!» stellt jeweils Fabian Sennholz zusammen. Er ist Professor für Ensemblearbeit an der Frankfurter Musikhochschule und ein Teil des Teams von «6K-United!». Als Musical Director und Pianist leitet er ausserdem die Band des deutschen Popsängers Tim Bendzko.

Die Kinder mussten die Lieder nicht nur im Musikunterricht üben, sondern auch zu Hause. Rachel Diem-Rohrer, Klassenlehrperson im Schulhaus Feldli, sagt: «Als die Kinder so häufig probten, dass ihre Eltern die Lieder nicht mehr hören konnten, haben wir das Ziel erreicht.»

«Kinder sollen sich wie Popstars fühlen»

Diem-Rohrer und ihre Lehrerkollegin Sina Knaus aus Diepoldsau hatten schon lange nach einem musikalischen Projekt für ihre Klassen gesucht. Vor drei Jahren stiessen sie schliesslich auf «6K-United!». Diem-Rohrer sagt: «Wir finden das ein unglaublich tolles Format.»

Das Ziel der beiden Lehrerinnen war eigentlich, das Konzert in die Schweiz zu holen. Corona machte diesem Plan jedoch einen Strich durch die Rechnung. Während der Pandemie konnte das Konzert mit den 6000 Kindern ohnehin nicht stattfinden. Aus diesem Grund haben die St.Galler Klassen ihre Teilnahme auf dieses Jahr verschoben.

Die Motivation der Lehrpersonen war hauptsächlich, den Schülerinnen und Schülern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Solche Projekte waren gemäss Diem-Rohrer besonders während der Coronazeit nicht möglich. Die Lehrerin sagt: «Die Kinder sollen sich einmal wie Popstars fühlen dürfen.»

Bei «6K-United!» handelt es sich nicht um einen Wettbewerb. Beim Konzert geht es darum, die Lieder zusammen mit allen anderen aufzuführen. Es gibt es auch kein Aufnahmeverfahren für die Sängerinnen und Sänger. Gemäss Diem-Rohrer müssen Teilnehmende ausschliesslich eine Startgebühr von rund 280 Euro bezahlen.

Die Schülerinnen und Schüler sind überwältigt

Je näher der Auftritt rückte, desto mehr sei die Nervosität in den Klassenzimmern gestiegen. Gemäss Diem-Rohrer hatten die Kinder vor allem Angst, die Tanzbewegungen zu den Liedern zu vergessen. Auch der Text des ukrainisches Liedes sei schwierig einzuprägen gewesen. Rechtzeitig zum Auftritt sassen die Bewegungen und der Text dann aber trotzdem.

Am Montagmorgen fuhren die zwölf Klassen aus St.Gallen in Bussen nach München. Angekommen in der Olympiahalle, trafen die 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufeinander. Während der Generalprobe am Nachmittag probten die Kinder die Aufführung zum ersten Mal zusammen. Einige Stunden später stand auch schon das Konzert vor dem Publikum auf dem Programm.

«Es war einfach genial und einmalig», sagt Diem-Rohrer über das Konzert am Abend. Die Lehrpersonen standen zusammen mit ihren Klassen auf der Bühne. «Es war auch für uns Lehrerinnen ein wahnsinniges Erlebnis, an das wir sehr gerne zurückdenken werden.»

Die Schülerinnen und Schüler sind ebenfalls begeistert. Ein Höhepunkt für alle sei der Überraschungsauftritt von Popsänger Tim Bendzko gewesen. Eine Schülerin des Schulhauses Feldli beschreibt den Auftritt so: «Es war ein unglaubliches Erlebnis, die Farben, die Musik, die Zuschauer. Ich bin überwältigt.» Ein anderer Schüler sagt: «Ich finde, es hat sich mehr als nur gelohnt. Ich würde es am liebsten gleich wiederholen.»