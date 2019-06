«Musig uf de Gass» lockt viel Publikum an

Mehr als 2000 Zuschauer haben am Samstag die Konzerte von insgesamt 20 Newcomer-Bands und -Künstlern besucht. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden. David Gadze

Das Duo Ikan Hyu spielt seinen «Elastic Plastic Power Pop», wie es seine Musik nennt, in der Grabenhalle. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo)

Trotz des schönen Sommerabends und weiterer Veranstaltungen wie des Champions-League-Finals hat das Newcomer-Festival «Musig uf de Gass» mit insgesamt 20 Künstlerinnen, Künstlern und Bands am Samstag viel Publikum angelockt. Insgesamt rund 2000 Eintritte zählten die Veranstalter in der Grabenhalle, im Palace, im Kugl, im Flon und im Oya. Ausserdem hätten zwischen 500 und 700 Zuschauer ab 17.30 Uhr die kostenlosen Konzerte im Freien an der Marktgasse besucht, sagt Projektleiterin Fabienne Wolfschläger vom Veranstalter Incognito. Später am Abend seien das Palace und die Grabenhalle voll gewesen, auch an den anderen Orten habe es viele Besucher gehabt, sagt Wolfschläger.

Insgesamt ziehen die Veranstalter ein positives Fazit. Die Zahlen bewegten sich gemäss Fabienne Wolfschläger auf dem «guten Niveau» des Vorjahres. «Uns geht es aber nicht in erster Linie um die verkauften Eintritte, sondern darum, jungen Ostschweizer Bands eine Auftrittsmöglichkeit zu geben und sie so zu fördern.»