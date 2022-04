Gossau Kostüme unterstützen Charaktere: Wie Florence Schöb die passenden Kleider für das neue Musical des Theatervereins Fürstenland organisiert Die Studentin Florence Schöb ist Kostümbildnerin beim Musical des Theatervereins Fürstenland. Am Freitag ist Premiere im Fürstenlandsaal.

Florence Schöb ist Kostümbildnerin beim Theaterverein Fürstenland. Bald schliesst sie ihr Studium ab. Bild: Reto Martin

Die angehende Textildesignerin ist sehr zufrieden mit den Damen- und Herrenkostümen, Schuhen und Accessoires. Die Kleider, Röcke, Blusen, Hosen und Jacken passen den Darstellern bestens – auch zur Kulisse. «Die Kostüme sollen die verschiedenen Charaktere der Darstellenden im Musical unterstreichen», sagt Florence Schöb. Sie ist die verantwortliche Kostümbildnerin des Musicals «Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen» und erklärt an Beispielen: Ex-Nachtclub-Zigarettengirl Hedy La Rue, die allen Männern den Kopf verdreht, trägt ein sexy weisses Kleid. Die Sekretärinnen tragen Business-Looks und der Generaldirektor J. B. Biggley zeigt sich in Anzug mit handgestrickter Fliege.

Das Musical spielt Anfang der 1960er-Jahre. «Bei den Frauen waren damals kurze Bleistiftröcke und bunte Blusen sowie Etui- und gemusterte Kleider ein grosses Thema», sagt die 22-Jährige. In der Herrenmode war im Büroalltag der gerade geschnittene Anzug mit Krawatte das bevorzugte Kleidungsstück.

Bevor sie sich an die Kostümauswahl gewagt habe, habe sie die Handlung gelesen, die Schnitte der damaligen Zeit studiert, sich die Bürokostüme angeschaut, denn das Musical spielt in den Chefetagen der New Yorker Wolkenkratzer. Anschliessend habe sie ein Farbkonzept erarbeitet. Dieses wiederum musste mit der Bühnenkulisse harmonieren und trotzdem müsse auf der Bühne eine gewisse Diversität herrschen.

«Ich habe Pink radikal von der Bühne verbannt.»

Der Grund: Das Musical «Hairspray», das der Theaterverein Fürstenland 2019 aufgeführt habe, spiele ebenfalls in den 60er-Jahren. «Und Pink war eine bevorzugte Farbe.»

Premiere am Freitag Der Theaterverein Fürstenland Gossau führt das Musical «Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen» im Fürstenlandsaal Gossau zwölf Mal auf. Die Regie und künstlerische Leitung hat Thomas Diethelm inne, Philippe Frey ist musikalischer Leiter. Premiere ist am Freitag, 20 Uhr. Weitere Aufführungsdaten und Tickets unter www.theaterverein.ch. (rb)

Über 60 Skizzen gezeichnet und dem Kostümverleih weitergeleitet

Florence Schöb zeigt auf ihrem iPad, wie sie bei der Kostümauswahl vorgegangen ist. Sie hat für jedes Kostüm eine Skizze gezeichnet, dazu aufgelistet, welche Accessoires es braucht, welche Schuhe passen und die Farbfamilie festgelegt. Insgesamt habe sie über 60 Skizzen für die fast 100 Kostüme gezeichnet. Die Skizzen habe sie dann dem Kostümverleih Jäger St.Gallen weitergeleitet und dieser habe die passenden Kostüme ausgewählt; im Fundus sind etwa 15‘000 Stücke. «Handtaschen haben wir in den Brockenstuben gekauft», erzählt Florence Schöb lachend.

Florence Schöb zeigt Skizzen. Bild: Reto Martin

Den passenden Schmuck hätten sie grösstenteils ebenfalls selber beschafft. Der stamme zwar nicht aus den 1960ern, aber er passe. Sie sei froh über die Mithilfe von Rahel Wüthrich, die ihr viel Arbeit abgenommen habe. Insgesamt wurden 18 Solistinnen und Solisten sowie 20 Sängerinnen und Sänger eingekleidet. Die Hauptrollen spielen wie schon in «Hairspray» Simon Bächtiger – er verkörpert J. Pierrepont Finch – sowie Chiara Stark – sie spielt die Sekretärin Rosemary. Florence Schöb war bereits bei «Hairspray» Kostümverantwortliche. Damals stand sie auch noch selber auf der Bühne.

Schliesst Studium im Sommer ab

Die Gossauerin studiert an der Hochschule Luzern Design und Kunst. Derzeit arbeitet sie an ihrer Bachelorarbeit; sie schliesst im Sommer das dreijährige Studium als Textildesignerin ab. Als Textildesignerin erkundet sie die Welt der Stoffe, Fasern und Flächen, widmet sich den Farben und Muster, Strukturen, der Funktionalität und Nachhaltigkeit. Wie es im Sommer nach ihrem Abschluss weitergeht, weiss sie noch nicht genau. Kostümbild könnte ein Teil ihrer beruflichen Zukunft sein.

Florence Schöb ist mit zwei Geschwistern in der Nähe der Gossauer Mult aufgewachsen. Obwohl Luzern eine wunderbare Stadt sei, verbringe sie das Wochenende jeweils in Gossau. Hier widmet sie sich ihrem Hobby, bei dem sie selber ein Kostüm trägt und auf der Bühne steht: Sie tanzt seit vielen Jahren in Dagmar Ammanns Boston Ballet Swiss. Und dann sei ja da auch noch der Theaterverein Fürstenland mit dem Musical-Grossprojekt. Es sei eine Chance und lehrreich, als Kostümbildnerin für eine solche Produktion verantwortlich zu sein. Praxiserfahrung konnte sie in der Kostümabteilung am Theater St.Gallen während eines halben Jahrs Praktikum sammeln.