Museen aus den Regionen Rorschach und Rheintal laden zur «Langen Nacht der Museen» Heute Montag präsentierten Museen, Partner und der ORF Vorarlberg das Programm der «ORF-Langen Nacht der Museen». Am kommenden Samstag öffnen 89 Häuser ab 18 Uhr ihre Türen: 66 in Vorarlberg, zehn im Fürstentum Liechtenstein, elf in der Schweiz und zwei in Deutschland. Alle Regionen im Vier-Länder-Eck sind Teil dieses grenzüberschreitenden Kulturprojekts. Neben Ausstellungen und Sonderaktionen gibt es auch ganz viele Besonderheiten für Kinder.

Zwei Dutzend Scheinwerfer brennen an der Decke des Studios 3 des Landesfunkhauses in Dornbirn. Sie setzen gestern Vormittag an der Pressekonferenz des ORF die Vertreter von Museen aus der Schweiz, Vorarlberg, Deutschland und Lichtenstein ins beste Licht. Jasmine Ölz, Kulturkoordinatorin beim ORF Vorarlberg, moderiert den Anlass und freut sich besonders auch darüber, dass an der 19. «ORF-Lange Nacht der Museen» elf Häuser aus den Regionen Rorschach und Rheintal teilnehmen.

Gesamt beteiligen sich am Samstag, 6. Oktober, 89 Museen: neben den Schweizern, 66 in Vorarlberg, zehn im Fürstentum Liechtenstein und zwei in Deutschland. Ölz betont, dass viele spannende Events und Sonderaktionen angeboten werden. Besonders sei sicherlich auch, dass 29 Häuser ein Programm für Kinder machen werden.

Nicht nur kulturell, sondern auch sprachlich verbunden

«Speziell für Kinder etwas anzubieten ist für Museen auch eine Investition in die Zukunft. Kinder, die das Museum positiv in Erinnerung behalten, werden auch als Erwachsene wiederkommen», zeigt sie sich überzeugt. Die Internationalität hier im Vier-Länder-Eck sei einzigartig an der «ORF-Lange Nacht der Museen», die ja mit 700 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen in ganz Österreich stattfinde, sagt Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg. «Wir verstehen uns hier nicht nur kulturell, sondern auch sprachlich.»

«Kinder können bei der langen Nacht der Museen ihr Handy zur Seite legen und einen

tollen analogen Abend erleben.», Jasmine Ölz

Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg.

Für die Kulturkoordinatorin ist die «Lange Nacht» auch ein Türöffner, um Kultur geniessen und erleben zu können. «Menschen, die sonst nicht oft ins Museum gehen, werden am Samstag sehen, dass Kultur lustvoll und spannend ist.»

Es werde den Besuchern schwerfallen, eine Entscheidung zu treffen, was sie sich bei ihrer kulturellen Entdeckungsreise anschauen wollen. Denn in dieser einen Nacht, die von 18 bis 1 Uhr dauere, werde es nicht möglich sein, die ganze Vielfalt zu erkunden. Die Sonderbuslinien, die mit einem Museumsticket gratis benutzt werden können, garantieren einen schnellen und einfachen Wechsel.

Die Museen sind mit Sonderbuslinien im Stundentakt miteinander verbunden

Aus den Regionen Rorschach und Rheintal sind dieses Jahr elf Museen dabei. Sie warten mit Programmen auf, die für alle Altersstufen geeignet sind. Alle Museen sind mit Sonderbuslinien im Stundentakt erreichbar (Linien 8 und 9). • Festungsmuseum Heldsberg, St. Margrethen (bisher) • FFA Museum Altenrhein GmbH (Fliegermuseum) (neu) • Forum Würth, Rorschach (bisher) • Gemeindemuseum Rothus, Oberriet (neu) • Jeanettes Puppen- und Spielzeugmuseum, Rüthi (neu) • Markthalle Altenrhein Hundertwasser Architekturprojekt, Staad (neu) • Museum im Kornhaus, Rorschach (bisher) • Museum Montlingen (neu) • Museum Prestegg Altstätten, Altstätten (neu) • Ortsmuseum Rüthi mit Schwärzerles-Theres-Hus, Rüthi (neu) • Ortsmuseum Thal (neu)