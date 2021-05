Muolen 20-jähriger Fallschirmspringer gegen Baum geflogen Am Samstagvormittag flog ein 20-jähriger Fallschirmspringer in Muolen gegen einen Baum und stürzte im Anschluss einige Meter weiter auf eine Wiese. Der junge Mann musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der verunfallte Fallschirmspringer musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Bild: Kapo SG

(elo) Der Unfall ereignete sich am Samstagvormittag, kurz nach 11.30 Uhr im Bereich der Moosstrasse in Muolen, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Der Fallschirmspringer drehte in der Nähe des Flugplatzes Sittendorf nach Osten ab, flog gegen einen Baum und stürzte einige Meter weiter auf eine Wiese. Dabei zog er sich noch unbestimmte Verletzungen zu, war jedoch jederzeit ansprechbar. Der 20-Jährige wurde bis zum Eintreffen des Notarztes und Rettungsdienstes von Ersthelfenden versorgt. Die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang laufen.