Mumienstreit Rückführung nach Ägypten verworfen: Die Mumie Schepenese bleibt in St.Gallen Nach intensiven Gesprächen und historischen Abklärungen kommt der Administrationsrat des Katholischen Konfessionsteils St.Gallen zum Schluss: Die Mumie Schepenese soll im würdigen Umfeld der Stiftsbibliothek verbleiben.

Die Mumie Schepenese soll nun doch nicht zurückgeführt werden. Bild: Stiftsbibliothek St.Gallen

Der Administrationsrat und die Stiftsbibliothek haben die vergangenen Monate genutzt, um Fragen rund um eine mögliche Rückführung der Mumie Schepenese zu prüfen. Diese wurde im vergangenen November in einer St.Galler Erklärung für Schepenese gefordert, heisst es in einer Medienmitteilung des Katholischen Konfessionsteils St.Gallen. Die Folge waren ein Medienwirbel, politische Vorstösse im Kanton sowie in der Stadt St.Gallen und ein offener Brief, der von gut 200 Personen aus Ägypten unterzeichnet worden war.

Der Administrationsrat bediente seither die ägyptische Botschaft mit Informationsmaterial, und es kam am 3. März 2023 auch zu einem Treffen von Administrationsratspräsident Raphael Kühne und Stiftsbibliothekar Cornel Dora mit dem ägyptische Botschafter Wael Gad und der First Secretary der ägyptischen Botschaft, Amira Elkaramani. Moderiert wurde die Besprechung von der stellvertretenden Leiterin der Fachstelle Internationaler Kulturgütertransfer des Bundes in Bern.

Des weiteren fanden vertiefende Abklärungen der Stiftsbibliothek zur Herkunft der Mumie statt. Themen dabei waren auch die Ausstellungspraxis sowie das kultur- und museumspolitische Umfeld.

Kulturgut in würdigem Ambiente

Weiter heisst es in der Mitteilung, das nach all diesen Diskussionen und Prüfungen der Administrationsrat des Konfessionsteils zum Schluss kommt: Das Projekt zur Rückführung der Mumie wird nicht weiterverfolgt. Dazu hält die Behörde fest: «Die Auswertung aller noch erhaltenen Quellen zur Geschichte von Schepenese und ihren Särgen zeigt, dass bei der aktuellen Situation weder in rechtlicher Hinsicht noch im Hinblick auf die aktuelle Ausstellungspraxis jener Handlungsbedarf besteht, der in der St.Galler Erklärung für Schepenese vorgetragen wurde.»

Es handle sich um ein vor langer Zeit legal in die Schweiz gelangtes Kulturgut, das wissenschaftlich sehr gut aufgearbeitet sei und in einem würdigen Ambiente gezeigt werde.

Festgehalten wird auch, dass in der Stiftsbibliothek weniger die Exposition von Objekten im Vordergrund steht, sondern vielmehr deren Einbettung in einen Kontext von Zeit, Kultur und Wissen.

Administrationsrat will im Dialog bleiben

Unabhängig von der Rückführung zeigt sich der Administrationsrat bereit, mit der ägyptischen Botschaft im Dialog zu bleiben und mögliche Zusammenarbeitsfelder im Kontext der Mumie zu prüfen. Dies soll im Rahmen eines Besuchs des ägyptischen Botschafters in St.Gallen geschehen. (red.)