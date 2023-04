Muh Nach der Saison im Circus Knie mit Ursus und Nadeschkin: Feeh ist wieder im Stall und hat Kalb Filona auf die Welt gebracht - der Vater ist «Mister Toggenburg» Dario Die bekannte Zirkuskuh Feeh lebt wieder auf dem «Breitihof» in Arnegg und hat vor gut einer Woche gekalbt. Taufpatin war Nadeschkin vom Komiker-Duo Ursus und Nadeschkin.

Familie Hartmann mit Feeh und Filona. Bild: Rita Bolt

Wie soll es heissen, das Kälbli der bekannten Zirkuskuh Feeh? «Es sollte ein Name sein, der mit F beginnt», sagt der Arnegger Bauer Urs Hartmann. «Denn in der Zuchtlinie von Feeh haben alle den Anfangsbuchstaben F».t

Er hat den Namen Fabiola vorgeschlagen, seine Frau Dominique wollte sie Filona nennen. Den Stichentscheid hatte Nadja Sieger vom Schweizer Komiker- und Kabarett-Duo Ursus und Nadeschkin. Das Duo ist eine Zirkussaison lang mit Feeh in der Manege des Zirkus Knie aufgetreten; Nadeschkin ist sogar auf Feeh geritten. Nadja Sieger hat die spezielle Kuh damals an der Olma am Kuhrennen entdeckt und für sie war klar, dass Feeh in den Zirkus muss. «Dieses wunderbare viel zu weisse Braunvieh», hatte sie damals gesagt. Nadja Sieger war vergangene Woche im Arnegger Stall, hat Feehs Kälbli bestaunt und hat sich für den Namen Filona entschieden. Urs Hartmann kann gut mit dieser Entscheidung leben.

Feeh und Filona sind Braunviehkühe mit Blüem-Zeichnung. Filona hat einen weissen Streifen vom Kopf bis zum Schwanz. «Noch schöner wäre es, wenn sie einige braune Punkte hätte», sagt Bauer Hartmann. Filona ist jetzt gut eine Woche alt. Vielleicht wechselt ihre Farbe auch wie bei Mutter Feeh: Sie sei bei der Geburt fast schneeweiss gewesen. Etwa nach drei bis vier Monaten habe es einen kleinen Farbwechsel gegeben und aus dem weiss sei an einzelnen Stellen grau und braun geworden.

Feeh war an der Viehschau in Andwil

Blüem-Kuh Feeh ist unmittelbar nach der letzten Knie-Vorstellung im Januar in Luzern verladen und nach Hause transportiert worden. Sie sei im vergangenen Jahr einige Male in die Ferien gekommen. Beispielsweise in der Sommerpause des Zirkus Knie oder als der Zirkus in der welschen Schweiz auf Tournee gewesen sei. Sie war per Zufall in Arnegg, als in Andwil die Viehschau stattgefunden hat. Die Hartmann-Kinder, Tim und Livia, seien auf Feeh an die Viehschau geritten, erzählt die Mutter lachend. Einen Preis gewonnen habe Feeh an der Viehschau aber nicht.

Jetzt ist Feeh wieder definitiv im neuen Laufstall mit 27 originalen Braunen Milchkühen eingezogen. Sie sei im Zirkus Knie bestens betreut gewesen. «Trotzdem ist sie immer noch in der Eingewöhnungsphase», erklärt Urs Hartmann. Auch bei den Kühen gebe es eine bestimmte Rangordnung. Aber Feeh sei unkompliziert und könne gut mit Stress umgehen. «Sie ist eine leistungsstarke Kuh und hat einen Top-Charakter», ergänzt die Bäuerin. Vor zwei Jahren hat Feeh übrigens Zwillinge geboren: Sie haben die Namen Fiesta und Fiala erhalten.

Filona wird auf dem «Breitihof» aufwachsen

Auf dem 2022 Demeter-zertifizierten «Breitihof» zwischen Gossau und Arnegg leben nebst Braunvieh auch Rassenhühner, Schafe, Ziegen, Katzen, Pferde – und Dario. Der zweieinhalbjährige Stier ist amtierender «Mister Toggenburg». Urs Hartmann war mit ihm auf der Stierschau in Wattwil. Der über eine Tonne schwere Dario sorgt für Nachwuchs in der Braunviehherde und ist der Vater von Filona. Sie hat also nicht nur eine prominente Mutter sondern mit Dario auch einen prominenten Vater. Hartmanns werden Filona behalten und aufziehen.