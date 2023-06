Motorsport Der Weltmeistermacher aus Rheineck: Sonderausstellung über den in Rorschach geborenen Louis Christen Rolf Biland und Kurt Waltisperg, Stefan Dörflinger und weitere Motorsport-Cracks wurden mit Fahrzeugen von Louis Christen Weltmeister. In einer Ausstellung in Romanshorn wird vom 4. Juni bis am 3. September die Geschichte des genialen Konstrukteurs gezeigt.

Louis Christen (links) mit dem Seitenwagen-Weltmeisterpilot Markus Schlosser. Bild: Waldemar Da Rin (Juli 2008)

Louis Christen wurde am 18. Februar 1947 in Rorschach geboren. Seine Grosseltern hatten einen Blumenladen im Westen, seine Familie einen Laden beim ehemaligen ABM. Weil er eine Garage für sein Handwerk suchte, zog er nach Buriet. Heute ist er in Rheineck wohnhaft.

Er sagt scherzhaft: «Auch Enzo Ferrari wurde an einem 18. Februar geboren. Doch bei ihm weiss man es nicht genau, ob er wirklich am 18. Februar oder zwei, drei Tage vorher geboren wurde. Aber ich bin sicher am 18. Februar auf die Welt gekommen.» In den vergangenen 45 Jahren hat der Fahrzeug-Konstrukteur aus Rheineck mehr als 800 Fahrzeuge gebaut, die meisten davon für den Renneinsatz: Motorräder, Seitenwagen und Formelrennwagen.

Klingende Namen wie der Motorradrennfahrer Stefan Dörf­linger und die Seitenwagen-Gespanne Rolf Biland/Kurt Wal­tisperg, Bruno Holzer/Charly Meierhans oder Steve Webster/David James wurden Weltmeister mit LCR-Fahrzeugen von Louis Christen. Der Rheinecker ist weltweit der einzige Konstrukteur, der WM-Titel und Grand-Prix-Siege sowohl im Motorrad- Rennsport als auch bei den Seitenwagen und den Solo-Klassen vorweisen kann. LCR baute auch als erster Hersteller Monocoque- Seitenwagen-Chassis aus dem ultraleichten Flugzeugaluminium, die inzwischen Standard sind.

LCR - drei Buchstaben haben Motorsportgeschichte geschrieben

Louis Christens einzigartige Karriere wird ab Sonntag, 4. Juni, in einer Sonderausstellung in der «Autobau Erlebniswelt» in Romanshorn gezeigt. Zu verdanken ist dies dessen Inhaber, dem Rennfahrer und früheren Lista-Chef Fredy Lienhard: «Ich möchte jährlich einem oder zwei Automobil- Konstrukteuren eine Plattform bieten, um so die Geschichte des Schweizer Sport- und Rennwagenbaus zu zeigen.» LCR sind drei Buchstaben, die an höchster Stelle an der Schweizer Motorsport-Geschichte mitgewirkt haben. Dahinter steckt der hochbegabte Konstrukteur Louis Christen aus Rheineck. LCR steht für «Louis Christen Racing», das «R» wird auch gerne für Rheineck genannt.

Louis Christen an der Seite eines seiner selbst konstruierten und gebauten Rennwagen vor der «Hall of Fame»-Wand des Motorsports im Autobau in Romanshorn. Bild: PD

Von 1979 bis heute haben in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft fast ausschliesslich Fahrer mit LCR-Chassis die Gesamtwertung gewonnen. Die knappe Handvoll Weltmeisterschaften, die nicht von einem LCR- Chassis errungen wurden, waren LCR-Kopien.

LCR schneller als Lawson – da brodelte es in Japan

In der Sonderausstellung in Romanshorn sind natürlich einige dieser Fahrzeuge zu be­staunen, dazu auch die LCR- Krauser-Zündapp des vierfachen Motorrad-Weltmeisters Stefan Dörflinger. Ebenso wird an einen Rekord für die Ewigkeit erinnert, der 1988 beim GP von Spanien in Jerez zustande gekommen ist: Zum ersten Mal in der Grand-Prix-Geschichte war ein Seitenwagen schneller als die Fahrer der Königsklasse (bis 500 ccm). Rolf Biland und Kurt Waltisperg auf LCR erzielten deutlich bessere Rundenzeiten als der vierfache Weltmeister Eddie Lawson auf Yamaha. Da brodelte es im Land der aufgehenden Sonne, auf den Teppichetagen von Honda, Yamaha und Suzuki. Die Spitzentechniker der führenden japanischen Marken mussten auf der Chefetage antraben. «What is LCR?» und «Who is Rolf Biland?», wurden sie gefragt. Die Chefs wollten wissen: «Wie kann ein Fahrzeug aus einem im Motorsport unbedeutenden Land schneller sein als wir?»

Rolf Biland und Kurt Waltisperg beim Bergrennen Hemberg im Jahr 1980. Bild: PD

Weit bevor er die Japaner ärgerte, träumte Louis Christen als Kind davon, Autorennen zu fahren: «Aber nicht mit irgendeinem Wagen, sondern mit ei­nem selbst konstruierten und gebauten Monoposto-Rennwagen». So baute er Rennwagen für die Formel V und später Super V. Weil er damit Rennen gewann, wollten auch andere solche LCR-Rennwagen.

Beim grössten Erfolg als Pilot war Rosberg Zweiter

«So wurde ich vom Rennfahrer zum Konstrukteur», sagt Louis Christen. Am 15. September 1974 hatte Louis Christen seinen grössten Sieg als Rennfahrer errungen. Er gewann den Finallauf der Super-V-Europameisterschaft auf dem Norisring vor dem späteren Formel-1-Weltmeister Keke Rosberg aus Finnland. Nach einem Unfall in Sil­verstone im Jahr 1975, bei dem er sich einen Arm brach, beendete er seine Rennfahrer-Karriere – zur Freude seiner Gattin Brigitte. Zu dieser Zeit importierte Louis Christen auch Argo-Rennwagen aus England, die vom Winterthurer Konstrukteur Jo Marquart gebaut wurden. Dazu baute er Rennwagen für die Formel 3, die Formel Ford und Formel Ford 2000. Ein Geniestreich war der LCR-FormelFord. Louis Christens Ford debütierte mit Sieg. Am Steuer sass der spätere Goldacher Porsche-GT 2-Weltmeister Bruno Eichmann.

Auch Fahrzeuge für den Strassenverkehr wurden in Rheineck gebaut. So hat Louis Christen zwei Stromboliden- Chassis (Stromboli) entwickelt und zusammengesetzt. «Der Schwachpunkt bei Elektromobilen ist immer die Batterie», sagt Christen. «Damals hatten die Batterien noch eine viel klei­-nere Reichweite. Aber die erste Stromboli-Batterie dient seinem Besitzer immer noch als Speicher für die Solaranlage.»

Eines der spektakulärsten LCR-Projekte war der Bau eines Dragsters mit einem Formel-1- Motor. Louis Christen erhielt Mitte der 1980er-Jahre eine solche Anfrage von der grössten europäischen Fachzeitschrift «Motorrad». Das Fahrzeug war als Titelstory für das Jahres­magazin geplant. Der Bau des Dragsters fand unter grossem Zeitdruck statt. Ausgestattet mit einem BMW-Motor, wie er von Weltmeister Nelson Piquet im Brabham im Jahr 1983 gefahren wurde, damals der stärkste Formel-1-Motor.

Formel-1-Motor am Zollamt in Au abgeholt

Christen erhielt einen Anruf vom Zollamt in Au: «Ein Spe­diteur hatte einen Motor für mich deponiert.» Der Chauffeur besass keine Frachtpapiere und konnte deshalb den Motor nicht in die Schweiz einführen. Auf einer Europalette festgezurrt, lag der Formel-1-Motor unter einem Vordach am Zoll in Au. Christen hatte die nötigen Papiere bereits vorbereitet. Er bezahlte die Gebühren und konnte den Motor in die Schweiz einführen. Zwei Tage vor Redaktionsschluss wurde der Dragster um Mitternacht fertig. Louis Christen erinnert sich: «Wir haben am Morgen das Höllengefährt vor die Tür gestellt. ‹Motorrad›-Journalist Klaus Rosshuber hat sich in ­seinem schneeweissen Lederkombi auf die Maschine gesetzt. Im Hintergrund haben wir Benzin auf den Asphalt geleert und entzündet. So ist ein wirklich spektakuläres Bild entstanden».

Louis Christen hat zwei erwachsene Kinder. Nach der Sekundarschule wollte er eine Lehre als Mechaniker bei der Firma Saurer in Arbon machen. Aber dort meinten sie, dass er dafür zu intelligent sei. Mit einer Lehre als Maschinenzeichner würde er seine Fähigkeiten besser ­einsetzen können. Die schnelle Auffassungsgabe, gepaart mit handwerklichem Geschick zeichnet ihn auch mit 76 Jahren noch aus. Andere Konstrukteure brauchen einen Plan. Louis Christen beginnt einfach mit einem weissen Blatt Papier.