MOTORSPORT Der Abtwiler Autorennfahrer Lucas Mauron rollt auf dem Nürburgring als Erster über die Ziellinie In der DTM-Trophy gibt der 22-jährige Lucas Ayrton Mauron eine Talentprobe ab. Auf dem Nürburgring kommt er in der Nachwuchsserie als Erster ins Ziel. Wegen eines kleinen Vergehens wurde ihm aber eine Zeitstrafe aufgebrummt: deshalb Platz zwei - aber die volle Punktzahl.

Lucas Mauron in voller Fahrt auf dem Nürburgring. Bild: Gina-Maria Eckhart

Der Abtwiler Lucas Mauron steht in diesem Jahr zum erstenmal auf dem Podest der DTM-Trophy. Nach einem schwierigen Saisonauftakt mit Ausfällen in Monza und am Lausitzring wartete der St.Galler auf dem Nürburgring mit einem Audi R8 LMS mit einer starken Leistung auf. Mauron überquerte die Ziellinie auf Position eins, erhielt aber eine Zeitstrafe für einen Zwischenfall mit Aston-Martin-Fahrer Tim Heinemann.

Von links: Lucas Mauron (Audi), Marcel Marchewicz (Mercedes), Nico Verdonck (Toyota). Bild: Gina-Maria Eckhart

Da der Sieger Marcel Marchewicz aus Deutschland mit einem Mercedes Gaststarter war, erhielt Mauron die volle Punktzahl. Komplettiert wurde das Podest vom Belgier Nico Verdonck im Toyota. Mauron war der jüngste Fahrer auf dem Podest. Er sagte:

«Ich kann meinem Team, das zusammen mit mir viel durchmachen musste, nur mit guten Leistungen danken. Mit dem Podestplatz auf dem Nürburgring ist mir das gelungen.»

Und: «Ich werde alles geben, um auch am nächsten Rennen am Red-Bull-Ring mein Können unter Beweis zu stellen.» Die Wettkämpfe im österreichischen Spielberg finden vom 3. bis 5. September 2021 statt.

Im Zwischenklassement rückte Mauron dank der 25 gewonnenen Punkte auf die achte Position vor. Der Gesamtsieger erhält 75'000 Euro und darf in einem «richtigen» DTM-Rennwagen Testfahrten absolvieren.

Die laufende DTM-Trophy ist eine neue Rennserie für seriennahe GT-Fahrzeuge und findet im Rahmen der DTM statt. Zur Teilnahme sind Fahrer und Teams mit seriennahen GT-Rennfahrzeugen mit Heckantrieb aller Hersteller berechtigt.

Mauron fährt seit seinem vierten Lebensjahr auf Rennstrecken. Zunächst war er im Kartsport aktiv. Derzeit ist der Ostschweizer für das deutsche Team Heide im Einsatz. (dg)