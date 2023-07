«Nachspielzeit» – die FCSG-Kolumne Auf die geglückte Kür gegen Villarreal folgt die Pflicht: Der FC St.Gallen vor dem Start in die neue Meisterschaft

Am kommenden Samstag startet der FCSG mit einem personell veränderten Team in die neue Saison. Die Neuzuzüge, darunter auffallend viele gross gewachsene Spieler, müssen in das spezifische St.Galler Spielsystem hineinwachsen. In welche Richtung es für den FCSG weitergeht, hängt nicht unwesentlich vom Verlauf des Saisonstarts ab.