«Mohrenkopf»-Verkäufer von Rorschach macht Kehrtwende und wehrt sich gegen Strafbefehl wegen Rassendiskriminierung

«Mohrenkopf»-Eklat von Rorschach hat Folgen: Polizeiliches Ermittlungsverfahren +++ «Mohrenkopf»-König Dubler: Standaktion ist «daneben» +++ Verkäufer teilt gegen Kritiker aus

Der Mann, der in Rorschach «Mohrenköpfe» verkauft hat, wird polizeilich befragt. Eine Beratungsstelle gegen Rassismus beurteilt die Aktion als «unnötig provokativ», und sogar Robert Dubler, der mit seinem Produkt am Ursprung des Streits steht, hält nicht viel von ihr. Der «Mohrenkopf»-Verkäufer seinerseits geht nun in die Offensive.