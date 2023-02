FASNACHT «Corona hat alles zerstört»: Bei «Andy’s Kostümverleih» in Mörschwil fehlt die Kundschaft Während der Fasnachtssaison sollte das Geschäft auf Hochtouren laufen. Die Realität sieht laut Geschäftsführerin Alexandra Lingenhöle anders aus. Grund dafür sind unter anderem die Folgen der Coronapandemie.

Alexandra Lingenhöle führt seit 2020 «Andy’s Kostümverleih» in Mörschwil. Ralph Ribi (13.01.2020)

Von der «Vampir Night» in Rorschach über den Maskenball in Untereggen bis zum «Tschätteri» in Altstätten: Im Moment steigt in der Region St.Gallen eine Fasnachtsparty nach der anderen. Dafür muss aber auch ein passendes Kostüm her. Bei «Andy’s Kostümverleih» in Mörschwil gibt es eine Auswahl von über 2000 verschiedenen Kostümen und Accessoires. Geöffnet ist der Laden zur Fasnachtszeit jeweils am Mittwoch- und Freitagnachmittag sowie am Samstag. Regulär ist der Verleih nach Absprache geöffnet.

Die Fasnachtssaison bedeutet für das Geschäft normalerweise Hochbetrieb. Dieses Jahr ist das aber nicht der Fall. «Ich verleihe derzeit etwa 80 Prozent weniger Kostüme als vor der Pandemie», sagt Geschäftsführerin Alexandra Lingenhöle.

Corona und der Onlinehandel haben dem Geschäft geschadet

Die 51-Jährige hat den Kostümverleih 2020 übernommen. Zuvor führte Andrea «Andy» Wirth das Geschäft während 15 Jahren. Zwei Monate, nachdem Lingenhöle den Laden übernommen hatte, kam Corona. «Die Pandemie hat alles zerstört», sagt sie. Da es in den letzten Jahren nahezu keine Events gab, hatte der Kostümverleih wenig Kundschaft. Die meisten Kundinnen und Kunden liehen zu dieser Zeit hauptsächlich Kostüme für private Krimidinner aus.

Die Fasnacht 2023 sollte die langersehnte Besserung für das Geschäft bringen. Die Realität sieht laut Lingenhöle aber deutlich anders aus. Sie hat den Eindruck, dass Corona in der Gesellschaft Spuren hinterlassen hat: «Die einen haben durch die Pandemie gemerkt, dass sie das Feiern nicht brauchen und die anderen haben immer noch Angst vor dem Virus.»

Der Onlinehandel sei ebenfalls problematisch für den Kostümverleih. Immer mehr Leute kaufen ihre Kostüme online. Über die Ursache kann Lingenhöle nur spekulieren: «Ich nehme an, dass es einfach bequemer ist, Kleider im Internet zu bestellen.»

Die Goldenen Zwanziger sind zurück

Ob Polizeiuniformen, Abendkleider aus dem Barock oder Dirndl: «Andy’s Kostümverleih» bietet seit 2004 Verkleidungen für die Fasnacht und Mottopartys. Ein Kostüm für Erwachsene kostet 75 Franken, für Kinder liegt der Preis bei 30 Franken. Aktuell sind Kostüme aus den Goldenen Zwanzigern sehr beliebt. Lingenhöle sagt: «Die Trends sind jedes Jahr unterschiedlich.»

Eine Kundin kommt in den Kostümverleih. «Was suchen Sie?», fragt Lingenhöle. Die Kundin antwortet: «Irgendein Kostüm, egal welches.» Rund eine Stunde lang suchen die beiden nach etwas Passendem. Schlussendlich entscheidet sich die Kundin für ein Flapperkleid mit Fransen, auch im 20er-Jahre-Stil.