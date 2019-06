Mörschwil: 24 Maturandinnen und Maturanden durften ihr Zeugnis entgegennehmen - und wurden zu weiteren Höhenflügen motiviert Am Gymnasium Untere Waid konnten diese Woche 24 Maturandinnen und Maturanden ihre Zeugnisse entgegennehmen. Mit Respekt sei es in all den Jahren stets gelungen, Konflikte zu lösen, so die Rektorin. Flavia Borrer

Festlich gekleidet lassen sich die Maturi und Maturae von ihren Angehörigen ablichten. (Bild: Urs Bucher)

«Gemäss dem Rahmenlehrplan der Maturitätsschulen handelt es sich bei der Erlangung einer vertieften Gesellschaftsreife um ein sehr wichtiges Ziel.» Mit diesem Satz begrüsste Jeannette Wick, Rektorin des Mörschwiler Gymnasiums Untere Waid, die Maturandinnen und Maturanden sowie alle anwesenden Gäste. In der Kapelle des Gymnasiums war kaum noch ein Platz zu finden. Angehörige und Verwandte von insgesamt 24 Absolventinnen und Absolventen wollten sich den besten Platz sichern. Festlich gekleidet sassen die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse in die vordersten Reihen.

Die Maturi und Maturae hätten den Reifetest mit Bravour bestanden, so Wick in ihrer Rede. Für die Abschlussklasse endeten am Donnerstag vier intensive, strenge, aber auch schöne und lehrreiche Jahre. «Mit Respekt und gemeinsamer Wertehaltung ist es uns immer wieder gelungen, für Konflikte eine Lösung zu finden», betonte Wick hinsichtlich der erlangten Reife. Für die Zeit gegenseitigen Einflusses und Persönlichkeitsbildung dankte sie herzlich und beglückwünschte die Klasse.

Gipfel der Matura erklommen

Inwieweit aus dem Gedanken einer einzelnen Person eine Revolution entstehen kann, erläuterte Erziehungsrätin Yvonne Kräuchi. Sie ermutigte die Schulabgänger zu ständigem und bewusstem Denken. Denn alles beginne mit einem Gedanken, so Kräuchi. In diesem Kontext verwies sie auf Greta Thunberg, die sechzehnjährige Klimaaktivistin aus Schweden. Aufgehängt an diesem Beispiel ermutigte die Erziehungsrätin die Anwesenden dazu, ihre Gedanken in Taten umzuwandeln. «Lassen Sie Höhenflüge zu und sie werden sanft landen. Oder in anderen Worten: Dream big!», bekräftigte Kräuchi.

In einer weiteren Rede gratulierte Felix Haas, langjähriger Sport- und ehemaliger Klassenlehrer der Abschlussklasse, den Maturandinnen und Maturanden zum «Erklimmen des Gipfels des Olymps der Gymnasialzeit». Endlich könnten sie wieder ohne schlechtes Gewissen ausgehen und ausschlafen. Nun würde sich für die jungen Erwachsenen ein neuer Lebensabschnitt ankündigen. In seiner Ansprache riet Haas den Absolvierenden zu beruflicher Tätigkeit oder einer Reise. «Und falls ihr berufliches Ziel noch unklar ist, kann ein Zwischenjahr wahre Wunder erhellen», führte Haas diesen Gedanken aus. In dieser Zeit hätten die Maturae und Maturi die Möglichkeit, die nötige Reife zu erlangen.

Blumen für Bestnoten

Mit Fotos und Musik liessen Cara Burri und Annina Walt die gemeinsame Zeit der Maturaklasse Revue passieren. Sie erinnerten an den ersten Schultag, diverse Besinnungstage, Klassenausflüge und die Abschlussreise nach Prag. Das Publikum konnte so an der vergangenen Gymnasialzeit teilhaben. Rückblickend bedankten sich die beiden Sprecherinnen bei der Schulleitung, der Verwaltung und allen Lehrpersonen, die sie auf ihrem Weg begleitet hatten.

Von den 24 Maturandinnen und Maturanden wurden die sechs Bestnoten gekürt. Vier Schülerinnen, namentlich Nadine Wagner, Jael Gangl, Alicia Weil und Annina Walt, erreichten in den Maturitätsprüfungen einen Notendurchschnitt von 5.3. Zwei weitere Maturae, Noemi Gangl und Janine Rick, durften auf dem Podest noch eine Stufe höher schreiten: Sie beide schliessen die Matura mit einer 5.5 ab.

Der Chor liess den Abend sodann mit einer musikalischen Darbietung ausklingen. Im Anschluss offerierte das Gymnasium einen Apéro für alle Anwesenden.