mode Stiftsbibliothek und Drei Weieren werden zum Catwalk: Akris dreht Modefilm in St.Gallen mit Anton Corbjin als Regisseur Corona macht den Modeschauen einen Strich durch die Rechnung. Das St.Galler Modehaus Akris hat diese Tage einen aufwendigen Film in St.Gallen gedreht mit glamouröser Besetzung.

Am Filmset von Akris in der St.Galler Stiftsbibliothek. Bild: PD

Seit Beginn der Woche stehen vor der St.Galler Stiftsbibliothek mehrere Lastwagen einer Filmcrew. Auch wurden mehrere riesige Scheinwerfer und Reflektoren aufgebaut, um die Fenster auszuleuchten. Passanten auf dem Gallusplatz schauen verwundert zu, wie Beleuchter Stative aufbauen und Kabel verlegen: «Was da wohl gedreht wird? So grosse Scheinwerfer habe ich nur einmal in Hollywood gesehen», sagt eine Frau aus der Stadt.

Bei der Stiftsbibliothek hält man sich bedeckt über die laufenden Arbeiten. Cornel Dora, Stiftsbibliothekar sagt auf Nachfrage nur kurz: «Wir können derzeit nicht informieren, da die Arbeiten nicht gestört werden dürfen.» Kaum sind die Scheinwerfer an und die Leute verschwunden, machen Gerüchte die Runde, Autos mit verdunkelten Scheiben würden durch die Stadt fahren und bei der Stiftsbibliothek hinter der Absperrung verschwinden. «Die drehen da sicher einen neuen ‹Tatort› oder etwas mit Tom Hanks über alte Bücher», mutmasst ein Mann mit Hund.

«Auf alle Fälle wird da ein Film gedreht und es sind Schauspielerinnen vor Ort.»

Sitftsbibliothek in St.Gallen statt Catwalk in Paris

Diese Gerüchte bestätigt Peter Kriemler, CEO von Akris, kurzerhand: «Wir drehen derzeit einen Modefilm. Auch wir haben Homeoffice und mussten uns etwas einfallen lassen, um unsere neueste Kollektion präsentieren zu können.»

So habe man sich entschieden, die Modeschau anstelle von Paris zu Hause in St.Gallen durchzuführen und zwar in Form eines Filmes: «In der Stiftsbibliothek und bei den Drei Weieren Modeszenen zu filmen, hat schon einen ganz besonderen Charme. Auch für die zehn Models ist das bestimmt ein unvergesslicher Moment.» Kriemler ist überzeugt, damit der Modewelt einen besonderen Einblick in die St.Galler Kultur des Modehauses zu geben.

Ein Model steht für den Akris-Filmdreh in der Stiftsbibliothek bereit. Bild: PD

Das Filmset mitten in der Stiftsbibliothek. Bild: PD

Regisseur hatte schon die Stones oder George Clooney vor der Kamera

Einen Hauch von Glamour hat die Filmproduktion indes doch. Der weltbekannte Modefotograf und Regisseur Anton Corbijn führt wie schon für die Videopräsentation vom vergangenen Herbst Regie. Er hatte während seiner Karriere bereits unzählige Grössen aus dem Showbusiness vor der Linse und zeichnet unter anderem für Musikvideos und Plattencover von Bands wie Nirvana, Depeche Mode, U2 und die Rolling Stones verantwortlich.

Der Niederländer hat in der Stiftsbibliothek mit einem Set aus lokalen und internationalen Filmemachern gefilmt. Kaum war auf Dreilinden die letzte Szene im Kasten, machte sich Corbijn auch schon wieder auf und davon. Kurz hat er sich noch von seinen Kollegen verabschiedet: «Thank you guys - it was amazing.»

Bei den Schweizer Kollegen tauscht man sich unterdessen über die Zusammenarbeit mit Corbijn aus: «Schon irre, worauf der alles achtet. Jedes Detail ist für ihn enorm wichtig.» Corbijn liess unter anderem alle Abfallbehälter am Panoramaweg demontieren. Alle Wege wurden zudem mit Sicherheitspersonal abgesperrt.

Ein Model trägt eine neue Kreation von Akris. Bild: PD

Die Filmcrew um Anton Corbijn beim Restaurant Dreilinden. Bild: Raphael Rohner

Filmemacher sind von St.Gallen begeistert

Der niederländische Kameramann Martijn van Broekhuizen war sowohl am Set bei den Weihern als auch in der Bibliothek. Nach dem Dreh steht er kurz da und geniesst die Aussicht beim Restaurant Dreilinden. Er ist begeistert von St.Gallen:

«Ich hatte keine Ahnung, dass es solche Orte wirklich noch gibt. Es war wirklich atemberaubend, in der Stiftsbibliothek filmen zu dürfen.»

Van Broekhuizen und seine Arbeitskollegen seien vor einigen Tagen schon in St.Gallen zum «Scouting» gewesen und hätten sich ein Bild der Lage vor Ort gemacht. Die ganze Crew sei von der Schönheit des Ortes fasziniert gewesen und habe immer wieder Fotos gemacht.

Kameramann Martijn van Broekhuizen aus den Niederlanden ist begeistert von St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Kein Kommentar zu Kosten für Modefilm

Das St.Galler Modehaus Akris hatte schon für die Frühling-/Sommerkollektion 2021 im vergangenen Herbst auf das Team aus den Niederlanden gesetzt. Corbijn führte auch da Regie. Der Film aus der Stiftsbibliothek und den Weieren soll Anfang März während der Pariser Fashion Week online gezeigt werden. Über die Kosten für die Filmproduktion schweigt Peter Kriemler.