Mobilität Waldkirch verkauft neue SBB-Gemeinde-Tageskarte nur an Einwohnende: Geht das überhaupt? Alliance Swiss Pass lanciert Anfang 2024 die neue Spartageskarte für Gemeinden. Diese soll jeder und jede in der ganzen Schweiz kaufen können. Die Gemeinde Waldkirch hat nun aber angekündigt, die neue Tageskarte nicht an Auswärtige zu verkaufen.

Nur wer in Waldkirch wohnt, soll zukünftig die neue Spartageskarte am Gemeindeschalter kaufen können. Bild: Ralph Ribi

Im Januar 2024 ist die bisherige Gemeinde-Tageskarte endgültig passé. Ab dann können Menschen in der Schweiz mit der Anschlusslösung «Spartageskarte Gemeinde» in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Von der Karte wird es ein schweizweites Kontingent geben und sie kann am Gemeindeschalter bezogen werden. Doch das neue Angebot ist umstritten. Bereits jetzt ist klar, dass eine Mehrheit der Gemeinden zwischen Gossau und Rorschach die neue Lösung nicht anbieten wird.

Beim neuen Angebot «entfällt die Einschränkung, dass der Verkauf nur an die Einwohnerinnen und Einwohner der eigenen Gemeinde erfolgen darf». Das schrieb Alliance Swiss Pass in einer Mitteilung im Februar 2023. Statt das Kaufinteressierte die Gemeinden «abklappern» müssen, können sie sich online über die Verfügbarkeit der Spartageskarten am gewünschten Datum informieren «und die Tageskarte am Schalter der Kommune ihrer Wahl beziehen».

Waldkirch will nicht für andere Gemeinden Arbeit machen

Zumindest in Waldkirch werden Auswärtige keine Spartageskarten erhalten. Wie die Gemeinde mitteilt, wird sie diese nur Einwohnenden zugänglich machen. Grund dafür ist unter anderem, dass viele Nachbargemeinden von Waldkirch die neue Spartageskarte nicht anbieten werden. «Die Konsequenz aus den Absagen anderer Gemeinden wäre eine deutliche Mehrbelastung für die Gemeinde Waldkirch», sagt Gemeindepräsident Aurelio Zaccari.

Aurelio Zaccari, Gemeindepräsident von Waldkirch. Bild: Urs Bucher

Er betont, dass es die Waldkircherinnen und Waldkircher seien, die die Verwaltungskosten der Gemeinde bezahlten. «Bei einer Provision von fünf Prozent pro verkaufte Karte ist die Dienstleistung schon so bei weitem nicht kostendeckend.» Auch deshalb könne es nicht sein, dass die Gemeinde den Verkauf für andere Gemeinden sicherstelle und einen höheren Aufwand betreibe.

Bisher hat Waldkirch die Gemeinde-Tageskarten ab und zu an Auswärtige verkauft, wenn es noch freie Karten hatte. «Diese Verkäufe an Externe waren aber die Ausnahme, Priorität hatten die Bürgerinnen und Bürger», sagt Zaccari.

Gemeindepräsident ist wegen neuer Lösung konsterniert

Nachfrage bei Alliance Swiss Pass: Kann Waldkirch den Verkauf an Einheimische begrenzen, obwohl diese Einschränkung explizit nicht mehr gilt? Ja, sagt die Kommunikationsverantwortliche Susanne Witter Klingler. «Es steht den Gemeinden frei, ob sie Bestellungen ausschliesslich von ihren Einwohnerinnen und Einwohnern entgegennehmen wollen.» Verkaufe eine Gemeinde die Spartageskarte nur an Einwohnende, sei es an ihr, diese Einschränkung zu kommunizieren und umzusetzen.

Vorerst wird Waldkirch die neue Lösung testweise während eines Jahres anbieten, «auch wenn wir über die Neulösung im Sinne der Digitalisierung nicht erfreut, ja sogar konsterniert, sind», sagt Gemeindepräsident Zaccari. Er ist nicht zufrieden mit dem neuen Angebot.

Alliance Swiss Pass und der Schweizer Gemeindeverband hatten die Gemeinden zu einem neuen Angebot befragt. Anfang August sagte Christoph Niederberger, Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbands, in dieser Zeitung: «Wir haben die Gemeinden in die Erarbeitung der neuen Lösung bestmöglich einbezogen.» Die «übergrosse» Mehrheit der Rückmeldungen aus der Umfrage sei positiv gewesen.

Zaccari sagt, auch Waldkirch habe in der Umfrage zugesagt, das Angebot weiterführen zu wollen. Allerdings sei damals nicht kommuniziert worden, wie das neue Angebot aussehen respektive wie der Verkauf technisch umgesetzt werden soll. «Die neue Spartageskarte Gemeinde mit einer modernen und zeitgemässen Verkaufslösung war unsere Erwartung. Stattdessen wurde ein Verkaufsprozess weit weg von moderner digitaler Transformation umgesetzt.»