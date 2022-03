Mobilität Nach zwei Jahren Coronapause: In der Region St.Gallen finden bald wieder Velobörsen statt Die Velobörsen finden zuerst in Winkeln, Gossau und später im Waaghaus statt. An der Börse finden sich Velos mit Preisen zwischen 20 und 4000 Franken. Die Organisatoren geben Einblicke in die Planung und erzählen Anekdoten.

Die Tage werden wieder länger und das Wetter wärmer. Durch die allgemein aufkommende Frühlingsstimmung sind mehr Velofahrer unterwegs. Wer noch keinen Drahtesel besitzt, könnte bei einer der zahlreichen Velobörsen der Region St. Gallen fündig werden, die in den nächsten Wochen an verschiedenen Orten stattfinden. Nebst der Velobörse in Winkeln und Gossau (siehe Box), die am 26. März stattfinden, findet am 30. April eine im Waaghaus St. Gallen statt.

Die Velobörse im Waaghaus ist eine der grössten Velobörsen in der Region und gleichzeitig auch eine der ältesten. «Bei der Durchführung des Anlasses helfen jeweils circa 40 Freiwillige mit und führen zahlreiche Arbeiten wie das Kontrollieren der Eingänge sowie den Verkauf und die Annahme von Velos aus», sagt Susanne Schmid. Die 65-Jährige ist seit über zehn Jahren Mitglied im vierköpfigen Organisationskomitee. Organisiert wird der Anlass vom Verkehrsclub St. Gallen-Appenzell (VCS).

Wie so viele andere Anlässe fielen die Velobörsen in den Jahren 2020 und 2021 der Coronapandemie zum Opfer. Dieses Jahr findet sie nun am 30. April wieder statt. Der Andrang in den Jahren zuvor sei jeweils gross gewesen. «Bei der Eröffnung der Messe um neun Uhr standen die Leute Schlange», sagt Schmid. Besonders während der ersten Stunde werden jeweils viele Velos verkauft.

Ab zehn Uhr werden dann die Preise vom Wunschpreis, auf den vom Verkäufer festgelegten, Mindestpreis reduziert. Für die Mitglieder des VCS ist die Börse eine Viertelstunde früher geöffnet. Das habe aber bis jetzt noch keine Probleme bereitet. «Die Mitglieder können über einen zweiten Eingang rein», sagt Schmid. Wie viele Besucherinnen und Besucher es an der Börse jeweils habe, könne sie nicht genau sagen. Es seien jedoch sicher einige hundert. Schmid sagt:

Das Waaghaus sei der ideale Ort für die Velobörse, um sicherzustellen, dass nichts gestohlen wird. Es habe nur zwei Eingänge und es sei daher einfach zu sehen, wer rein und raus gehe. «Wer das Velo Probe fahren will, kann das gegen Abgabe der ID tun», sagt Schmid.

Bei Schnee macht Velofahren wenig Freude

An der Börse werden Velos in allen Formen und Farben verkauft. Auch E-Bikes befinden sich darunter. Preislich hatten wir schon alles im Angebot: von 20 Franken bis hin zu 4000 Franken», sagt Schmid. Letzteres sei jedoch eher selten. Am besten verkaufen sich Velos, die zwischen 250 und 350 Franken kosten. «Wenn jemandem dann doch mal das Geld ausgeht, hat es gleich nebenan ein Bankomat», sagt Schmid.

In schlechter Erinnerung hat Schmid einzig eine Börse vor ein paar Jahren, als es im April fast einen halben Meter Schnee hatte. Bei dichtem Schneetreiben konnte niemand ein Velo testfahren und es hatte auch wenige Leute. «Wenn es winterlich ist, haben die Leute auch besseres im Sinn, als Velo zu fahren», sagt Schmid.

Leute aus allen Schichten besuchen die Börsen

An einer solchen Börse treffe man ganz verschiedene Leute, erzählt sie: «Da gibt es zum Beispiel die Schnäppchenjäger, die gegen Mittag versuchen, ein möglichst günstiges Velo zu ergattern.». Auch gebe es oft Familien mit Kindern, die jedes Jahr ihre alten Velos verkaufen und an der Börse neue kaufen, da die Kinder wieder gewachsen sind.

«So habe ich es jeweils mit meinen Kindern auch gemacht», sagt Schmid. Sie habe die Messe schon immer gemocht.

Das Velo als Transportmittel sei sehr umweltfreundlich und Velofahren gleichzeitig auch noch gesund. «Wenn die Leute noch ein altes Velo in der Garage haben, können sie es auf dem Flohmarkt noch verkaufen», sagt Schmid.