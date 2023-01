Mobilität Ostwind-Abonnentinnen und -Abonnenten aus St.Gallen sollen weiterhin profitieren: Zusammenarbeit mit E-Trottinett-Anbieter Tier wird fortgesetzt E-Trottinetts und -Velos als Ergänzung zum ÖV: Nach drei monatiger Testphase kündigen der Tarifverbund Ostwind und Tier die Verlängerung ihres Angebotes an. Nun soll ein fixes Angebot her.

Ostwind-Abonnentinnen und -Abonnenten zahlen auch künftig weniger für die Nutzung von Tier-Velos und -Trottinetts. Bild: Raphael Rohner

Von September bis Dezember wurde Ostwind-Abonnentinnen und -Abonnenten im Rahmen eines Pilotversuchs die Aktivierungsgebühr für die E-Trottinetts des deutschen Unternehmens Tier Mobility geschenkt. Das Angebot wird nun verlängert und eine andauernde Zusammenarbeit angestrebt, wie Ostwind und Tier in einer Mitteilung bekanntgeben.

Manuel Herzog, St.Galler Regionalchef der E-Roller Firma Tier. Bild: Benjamin Manser

Ist das Bedürfnis nach einer Verknüpfung des öffentliches Verkehrs mit der sogenannten Mikromobilität vorhanden? Der Pilotversuch des Tarifverbundes Ostwind und des E-Trottinett-Anbieters Tier sollte eine Antwort darauf liefern. Nun ist klar: Das Angebot wird rege genutzt. In den drei Monaten seien rund 5’200 Fahrten mit der Anwendung des Promo-Codes unternommen worden.

Die grosse Mehrheit der Fahrten starteten oder endeten in unmittelbarer Nähe einer ÖV-Haltestelle und zu Pendlerzeiten. Es freue ihn sehr, dass das Pilotprojekt gut angekommen sei, sagt Manuel Herzog, St.Galler Operations Manager von Tier. «Es ist aber erfreulicher, dass die meisten Fahrten zu Bahnhöfen führen.» Das zeige, dass die Mikromobilität den ÖV ergänze.

Angebot bleibt bestehen

Das Angebot werde vor allem in Ballungszentren stark genutzt. Die E-Trottinetts kamen in St.Gallen am meisten zum Einsatz - besonders beim Hauptbahnhof, dem Marktplatz und dem Bahnhof St.Fiden. Doch auch in Flawil, Gossau und Rorschach käme die Kollaboration gut an, sagt Herzog. Von Dezember bis Januar wurde eine Umfrage unter den aktiven Nutzerinnen und Nutzern des Codes durchgeführt. Im Rahmen dieser erhielten die beiden Unternehmen zahlreiche positive Rückmeldungen.

Christian Stieger, Leiter Marketing des Tarifverbunds Ostwind. Bild: PD

Deshalb wird das Angebot vorerst verlängert. Der Tarifverbund Ostwind und Tier möchten in dieser Übergangsphase ein festes Angebot erstellen. «Einen fixen Zeitplan haben wir noch nicht. Wir prüfen die verschiedenen Möglichkeiten auf die Machbarkeit», sagt Christian Stieger, Leiter Marketing des Tarifverbunds Ostwind. Bis dahin bleibe das Angebot so bestehen, wie es ist. Ostwind-Abonnentinnen und -Abonnenten können weiterhin einen Promo-Code anfordern.