Mobilität «Ideale Ergänzung zum ÖV»: Auch Steinach startet Versuchsbetrieb mit E-Scooter Wie ihre Nachbargemeinden will auch die Gemeinde Steinach die elektronischen Trottinetts von Tier testen. Nach den Sommerferien stehen 50 Fahrzeuge in der Seegemeinde zur Verfügung.

Die E-Scooter von Tier können mittels einer App ausgeliehen werden. Bild: Michel Canonica

Das deutsche Mobilitätsunternehmen Tier breitet sich immer weiter in der Region aus. Seit die Stadt St.Gallen 2020 das Selbstverleihsystem mit E-Scootern eingeführt hat, haben zahlreiche weitere Gemeinden in der Region Versuchsbetriebe mit den Elektrotrottis gestartet, unter anderem Gossau, Wittenbach und Gaiserwald.

Nur in der Bodenseeregion hat es etwas länger als in manchen anderen Gemeinden gedauert. Seit dem 8. Juli stehen die elektronischen Flitzer nun aber auch in Mörschwil und in Tübach testweise zur Verfügung. Rorschach, Rorschacherberg und Goldach starten im September zeitgleich einen Versuchsbetrieb. Und auch in Horn will man sich dem Trend nicht verschliessen: Der Gemeinderat hat ebenfalls eine Versuchsphase genehmigt. Ab wann die Fahrzeuge in der Seegemeinde stehen werden, ist aber noch unklar.

Scooter sollen nicht wild verstreut herumliegen

Nun hat sich auch der Steinacher Gemeinderat für die Durchführung eines Pilotbetriebes mit den mintgrünen E-Trottinetts entschieden, wie Gemeindepräsident Michael Aebisegger auf Anfrage sagt. Steinach schliesst sich damit den St.Galler Nachbargemeinden und Horn an. Rund 50 E-Scooter stehen laut Aebisegger nach den Sommerferien in der 3500-Einwohner-Gemeinde an «klar definierten Standorten» zur Verfügung:

Michael Aebisegger, Gemeindepräsident Steinach. Bild: Reto Martin

«Damit für Ordnung gesorgt ist und die Gehwege nicht versperrt werden, müssen die Scooters in den festgelegten Zonen abgestellt werden.»

Man wolle nicht, dass die Fahrzeuge wild verstreut im Dorf herumliegen.

Schneller am Bahnhof oder am See

Als Energiestadt sei E-Mobilität für die Gemeinde Steinach schon länger ein Thema, sagt Aebisegger und verweist auf das Gemeinde-Elektroauto, das Steinacherinnen und Steinacher mieten können. Grundsätzlich eigne sich die Topografie der Seegemeinde zwar bestens, um mit dem Velo von A nach B zu gelangen, sagt der Gemeindepräsident. Dennoch sehe er die E-Scooters als ideale Ergänzung zu den bestehenden Möglichkeiten und zum öffentlichen Verkehr.

Wichtige Anlagen wie beispielsweise der Hafen, das Seebad oder die Sportanlage Bleiche sowie Aussenquartiere könnten von einem besseren und schnelleren Anschluss an den ÖV, insbesondere auch an den Bahnhof, profitieren. Zudem sei es praktisch, dass die Nutzerinnen und Nutzer der Trottinetts nun beispielsweise von Steinach nach Berg fahren könnten, sagt Aebisegger. Denn diese Gemeinden seien nicht mit einer Buslinie verbunden.

Wie lange der Versuchsbetrieb in Steinach dauern soll, wurde nicht genau definiert. Aebisegger sagt: «Sicher bis Ende Jahr. Danach werden wir uns mit unseren Nachbargemeinden abstimmen.»