MOBILITÄT Änderungen bei der Gemeinde-Tageskarte für den ÖV: SP-Stadtparlamentarier will wissen, wie Gossau damit umgeht Florian Kobler (SP) fragt den Stadtrat in einem Vorstoss, ob er ab 2024 trotz der Änderungen auf nationaler Ebene weiterhin an der ÖV-Tageskarte festhält.

Das Tages-GA in der heutigen Form wird Ende 2023 abgeschafft. Bild: Belinda Schmid

Wer auf dem Streckennetz der SBB, des Postautos oder Bergbahnen, auf dem Bodensee mit dem Schiff oder mit dem lokalen Busnetz unterwegs ist, kann für diese Ausflüge eine Tageskarte bei der Gemeinde bestellen. Diese Spartageskarte erfreut sich allgemein einer grossen Beliebtheit. Allerdings gibt es sie nur noch bis Ende Jahr in der aktuellen Form zu kaufen.

Wie die Organisation Alliance Swiss Pass bereits im Februar gemeinsam mit dem Schweizerischen Gemeindeverband und Schweizerischem Städteverband bekannt gab, kann die neue Spar-Tageskarte zum Beispiel nicht mehr im Internet bestellt werden, sondern muss am Schalter einer Gemeinde bezogen werden - in welcher, spielt allerdings keine Rolle mehr. Auch die Anzahl Tickets pro Gemeinde wird nicht mehr begrenzt.

Umweltbewusstes Reisen fördern

Hier hakt der Gossauer SP-Stadtparlamentarier und Stadtratskandidat Florian Kobler ein. Er schreibt in einer Einfachen Anfrage an den Stadtrat von Kritik gegenüber den SBB. Diese würden die Verkaufsabwicklung an die Gemeinden auslagern. Die Gemeinde-Tageskarte sei ein freiwilliger Service, den die Gemeinden ihren Einwohnerinnen und Einwohnern anbieten können. Sie fördere das umweltbewusste Reisen. Gruppen sowie Einzelpersonen würden die Karte gerne für Ausflüge nutzen. Das zeigen laut Kobler auch aktuelle Zahlen: Für den Monat Juni seien zum Zeitpunkt der Anfrage kaum mehr Karten erhältlich gewesen. Die Gemeinde hat ein Kontingent von zehn Karten pro Tag.

Kobler möchte vom Stadtrat wissen, wie viele Gemeinde-Tageskarten die Stadt Gossau in den vergangenen Jahren verkauft hat. Weiter fragt er, ob die Stadt auch im kommenden Jahr diese Möglichkeit anbietet. Und schliesslich möchte er wissen, ob sich etwas am Preis der Gemeinde-Tageskarte verändern wird. Dieser liegt aktuell bei 45 Franken. (ghi)