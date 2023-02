Mit Video Unfassbare Szenen im Thurbo: Eine Gruppe Betrunkener fährt mit einer Kuh Zug Am Sonntagabend sind offensichtlich betrunkene Personen mit einer Kuh im Thurbo von St.Fiden in Richtung Wittenbach unterwegs gewesen. Die Gruppe kam möglicherweise von der Messe «Tier und Technik», die am Wochenende auf dem Gelände der Olma Messen stattgefunden hat.

Video: pd

Eine Gruppe junger, gröhlender Männer befindet sich im Thurbo zwischen St.Gallen St.Fiden und Romanshorn. Sie kommen möglicherweise gerade von der «Tier und Technik», einer Messe, die übers Wochenende auf dem Olma-Areal stattgefunden hat. Die einen feiern noch, andere scheinen bereits eingenickt zu sein – und mitten unter ihnen steht eine Kuh. Vorsichtshalber hat einer der Beteiligten einen blauen Eimer dabei. Diese Szenen haben sich am Sonntagabend in einem Thurbo abgespielt, der von St.Fiden in Richtung Romanshorn unterwegs war.

Nächster Halt Wittenbach: Die jungen Männer mit der Kuh im Thurbo-Zug. Bild: pd

Die Stadtpolizei bestätigt das Ereignis auf Anfrage von Tagblatt Online, nicht aber die Information, wonach die jungen Leute mit der Kuh in Muolen ausgestiegen sein sollen. Laut Aussage der Polizei, die auch kurz mit den SBB in Kontakt stand, soll unter bestimmten Umständen der Transport einer Kuh in einem Zug erlaubt sein. (red.)