Unterwasser Mit einem Schock auf Knopfdruck Leben retten: Goldach und Rorschach sind bei Tauchunfällen gerüstet Zwei der bekanntesten Tauchplätze in der Region Rorschach wurden mit lebensrettenden Defibrillatoren bestückt. Davon profitieren alle: die Gemeinden, aber auch die Tauch-Community. Und die gute Nachricht: Weitere Plätze werden 2021 folgen. Zum Beispiel erneut in der Ostschweiz im Hafen Mols am Walensee.

Beim Tauchplatz beim Hafen Goldach wurde ein Defibrillator angebracht, der von Laien leicht bedient werden kann. Bild: Rudolf Hirtl

Die Tauchplätze in Goldach und Rorschach werden nicht nur von Tauchern aus der Region sehr gerne besucht. Durch die gute Lage und die komfortable Anbindung an den Verkehr finden viele Unterwassersportler aus der restlichen Schweiz und aus dem Ausland an den Bodensee. Autokennzeichen aus Deutschland, Österreich, Holland oder Frankreich sind auf den Parkplätzen beim Hauptbahnhof Rorschach oder beim Rietli in Goldach häufig zu sehen, wo sich Frauen und Männer in ihre Neoprenanzüge zwängen.

Die Faszination Tauchen ist stets mit einem gewissen Risiko verbunden. Selbst erfahrene Taucher, die diesem Sport in ihrer Freizeit oder beruflich nachgehen und unzählige Tauchgänge im Logbuch aufgezeichnet haben, können Opfer eines Tauchunfalls werden.

Auf Initiative von Erwin Rudolf realisiert

Bei einem Notfall unter Wasser zählt jede Sekunde: Nach dem Notaufstieg und der Rettung des verunglückten Tauchers müssen umgehend Massnahmen getroffen werden, um das Leben des Verunglückten zu retten. Bei einem Herzinfarkt von Verunglückten, was auch ohne Vorerkrankungen möglich ist, hängt das Leben eines Tauchers vom raschen Einsatz eines Defibrillators ab.

Auch in der südlichsten Bucht des Bodensees kommen Tauchunfälle vor. Nun wurden auf Initiative von Erwin Rudolf, Präsident des Schweizer Unterwasser-Sport-Verbandes der Sektion Ostschweiz, beim Hafen Goldach und beim Mehrzweckgebäude des Yachthafen Rorschach je ein Defibrillator in Betrieb genommen. Die gute Zusammenarbeit mit Vertretern der Gemeinde Goldach und der Stadt Rorschach hat laut dem Inhaber der Tauchschule Tiefenstein-Unterwasser-Welten in Horn die rasche Umsetzung des Projekts ermöglicht.

Die Defibrillatoren sind kinderleicht zu bedienen

«Der Defibrillator für Goldach. Von Herzen. Und vom SUSV», ist auf dem grünen Notfallkasten im Rietli zu lesen. Beim Defibrillator, der leicht von jedermann von der Halterung gelöst und bedient werden kann, handelt es sich um einen AED, einen automatisierten externen Defibrillator. Automatisch, denn das Gerät übernimmt alles selbst, zum Beispiel eine computergesteuerte Messung der Tätigkeit des Herzens.

Auch beim Mehrzweckgebäude des Yachthafen Rorschach wurde ein Defibrillator montiert. Bild: Tino Dietsche

Wenn das Gerät merkt, dass eine Schockabgabe nötig ist, teilt die Sprechstimme dies den Helfenden mit. Per Knopfdruck wird dann ein elektrischer Schock ausgelöst. «Davon profitieren alle, die Gemeinden, aber auch die Tauchcommunity», betont Erwin Rudolf. Selbstverständlich seien die Defibrillatoren nicht nur für Wassersportler gedacht. Bei jedem Notfall können sie genutzt werden.