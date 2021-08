Recycling Mit der Schneekanone gegen Kiesstaub: In Goldach ist eine der modernsten Aushub- und Schotterwaschanlagen von Europa in Betrieb Auf dem Geländer der ehemaligen Gerschwiler AG in Goldach ist in den vergangenen Jahren ein zukunftsweisender Betrieb entstanden. Ursprünglich lanciert von Matthias Züst und heute im Besitz der Walo Bertschinger AG Ostschweiz. Glanzstück im Schuppis ist die Aushub- und Schotterwaschanlage, die herkömmlichen Bauschutt wieder in hochwertiges Baumaterial verwandelt.

Das Firmengelände der Walo Bertschinger AG Ostschweiz in Goldach: rechts vom alten Seilbagger ist die Aushub- und Schotterwaschanlage zu sehen. Bild: Ralph Ribi

Auf einen Blick ist gar nicht alles zu sehen, was in den vergangenen Jahren im Goldacher Gebiet Schuppis entstanden ist. Eine Werkstatt, ein Bürogebäude, eine Schlosserei, eine Lagerhalle, zahlreiche Schüttgutboxen und zuletzt die Aushub- und Schotterwaschanlage, eine der modernsten in Europa.

Ehe es zur Besichtigung der Waschanlage geht, führt Geschäftsleiter Matthias Züst die Besucher hinauf zum Trichter der Brechanlage. Ein 30-Tonnen-Pneubagger füllt dort mit jeder Schaufel 5,8 Kubikmeter – das Volumen eines kleinen Lastwagens – Abbruchmaterial hinein. Was nach dem Durchlauf von Förderbändern in Boxen verteilt wird, ist hochwertiges Kies, das in verschiedensten Bereichen wiederverwertet wird.

Der Pneubagger füllt die Brechanlage mit Abbruchmaterial aus der Region Rorschach. Bild: Ralph Ribi

Ein Vorreiterprojekt für das Recycling von Baumaterial

Matthias Züst sagt das nicht ohne Stolz, denn Recycling und Nachhaltigkeit liegen ihm besonders am Herzen. Und auch etwas Nostalgie, wie der 63 Jahre alte Seilbagger beweist, der über dem Firmengelände thront und an die Anfänge erinnert. «Er ist gleich alt wie ich und funktioniert immer noch bestens», sagt der Geschäftsleiter mit einem Schmunzeln. Gerschwiler AG ist auf dem Bagger zu lesen. Züst hat Gerschwiler 2006 übernommen. Seit 2019 gehört das an das Naturschutzgebiet Schuppis grenzende Gebiet der Walo Bertschinger AG. «Für mich war es ein vernünftiger Weg, um für meine Firma und die Mitarbeitenden eine Zukunftsperspektive zu haben.» Schon während Züst die Firma neu ausrichtete, stieg die Mitarbeiterzahl von 34 auf 75. Heute sind 450 Frauen und Männer hier in Goldach beschäftigt.

44 Sorten Sand und Kies werden in Goldach produziert. Bild: Ralph Ribi

Nicht weniger als 44 Sorten Sand und Kies werden in Goldach produziert, von 0,2 bis 80 Zentimeter Durchmesser. Dass dabei Staub entsteht, der sich auf dem Gelände niederlegt, lässt sich nicht vermeiden. «Im Vergleich zu anderen Anlagen ist es bei uns sehr sauber. Doch wenn es dann doch mal zu staubig wird, dann nehmen wir unsere umgebaute Schneekanone in Betrieb», sagt Matthias Züst und macht ein paar Schritte nach hinten, um dem feuchten Nieseln zu entgehen.

Feucht geht es auch in der Aushub- und Schotterwaschanlage zu und her. Die auf 3500 Quadratmetern erstellte Nassaufbereitung reinigt je nach Verschmutzungsgrad pro Stunde 16 bis 120 Tonnen kiesiges Aushubmaterial. Dass Matthias Züst nachhaltig denkt, zeigt sich auch hier. Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach deckt den gesamten Strombedarf der Anlage. Und auch das verwendete Brauch- und Frischwasser geht in einen Aufbereitungskreislauf und wird wiederverwendet.

Die umgebaute Schneekanone schiesst eine feuchte Wolke über das Gelände, wenn die Staubentwicklung überhand nimmt. Bild: Ralph Ribi

Auch die übrigen technischen Dimensionen der Waschanlage sind beeindruckend: ein 20 Kubikmeter grosser Schaltschrank steuert die Anlage, 557000 Kilowattstunden Solarstrom werden ins regionale Stromnetz eingespeist. Das ist der Jahresbedarf von 170 Vierpersonenhaushalten. Beim Bau wurden 17 Kilometer Kabel und 800 Meter Druckwasserleitungen verlegt, unter der Anlage verläuft ein 150 Meter langer Installationstunnel und der Fülltrichter hat ein Fassungsvermögen von 18 Kubikmetern. Ein Detektor entfernt automatisch Metall aus dem Waschgut und für Brauch- und Frischwasser stehen jeweils über 700 Kubikmeter fassende Becken zur Verfügung.

Statt auf der Deponie zu landen, wird Bauschutt zu Baustoff

Spartenleiter Matthias Züst Bild: Ralph Ribi

Die Realisation der Aushub- und Schotterwaschanlage ist laut Matthias Züst auch der Deponieproblematik geschuldet. Mit dem Ende des Kiesabbaus und dem immer knapper werden Deponieraum sei klar geworden, dass sich die Firma, aber ich die ganze Branche neu orientieren muss. «Für mich war einfach klar, dass wir hier in der Ostschweiz im Sinne einer nachhaltigen Rohstoffgewinnung mehr Recycling-Baustoffe produzieren und einsetzen müssen», sagt Matthias Züst. Besonders wichtig sei in diesem Zusammenhang zu wissen, dass mit der Waschanlage kein Abfallprodukt, sondern hochwertiges Baumaterial gewonnen werde.

Die Walo Bertschinger AG Ostschweiz hat mehrere Millionen Franken in die Aushub- und Schotterwaschanlage investiert. Bild: Ralph Ribi

Heite Freutagabend feiert die Walo Bertschinger AG Ostschweiz die Inbetriebnahme der Anlage mit der Belegschaft und geladenen Gästen. Genau 11 Jahre, 11 Monate und 11 Tage nachdem Matthias Züst damit begonnen hat, sich mit der Neuordnung zu beschäftigen. In fünf Wochen tritt Matthias Züst seinen Ruhestand an. Er kann dann zufrieden zurückblicken und quittieren, dass er beim Recycling von Baumaterial ein zukunftsweisendes Projekt auf die Beine gestellt hat.