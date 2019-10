Mit dem roten Landrover nach Teheran: Zwei Waldkircher erzählen von ihrer dreimonatigen Iranreise Am 24. und 31. Oktober zeigen Markus Wäger und Daniel Hanselmann Fotos und erzählen die dazugehörigen Geschichten. Alexa Maier

Die iranische Wüste Dascht-e Lut. (Bild: PD)

Am Donnerstag, 24. Oktober, und am 31. Oktober halten die beiden Waldkircher Markus Wäger und Daniel Hanselmann einen multimedialen Reisevortrag über ihre dreimonatige Iranreise. Dabei zeigen sie Drohnenbilder und andere Fotos und erzählen die dazugehörigen Geschichten.

Die öffentlichen Veranstaltungen finden an beiden Abenden um 20 Uhr im Oberstufenzentrum Bünt in Waldkirch statt. Der Eintritt ist gratis.

Von Waldkirch über die Türkei in den Iran

Markus Wäger und Daniel Hanselmann starten Anfang April dieses Jahres den Motor ihres 35-jährigen Landrovers. Hanselmann sagt sich damals:

«Wir sind jetzt beide 55 Jahre alt. Wenn nicht jetzt, wann dann?»

Daraufhin beginnt das Abenteuer: von Waldkirch über die Türkei bis zur iranischen Hauptstadt Teheran.

Dort angekommen sind die Freunde, die sich seit dem Kindergarten kennen, bereit für ihr nächstes Erlebnis. Sie fahren durch das wilde und unberührte Alamut Tal an das Kaspische Meer. «Und das über eine rund 100 Kilometer lange Strasse ohne Asphalt», sagt Hobbyfotograf Markus Wäger.

Nach drei Monaten erreichen die zwei ihren Heimatort Waldkirch wieder. Markus Wäger sagt:

«Auf unserer Reise haben wir unendlich viel erlebt, herzliche Menschen kennen gelernt und auch viel über unsere Kultur erfahren.»

Mit der Reise verwirklichten sie sich ihren Traum. «Wir wollten schon immer mal mit dem roten Landrover durch die Wüste fahren», sagt Hanselmann. Die Idee, in den Iran zu fahren, sei spontan entstanden.

«Mit unserem Reisevortrag wollen wir andere motivieren, ebenfalls den Iran zu erkunden», sagt Hanselmann. Ihre Reise dokumentierten er und Wäger in Form eines Blogs. «Viele sprachen uns darauf an und fragten uns über unser Abenteuer aus», sagt Hanselmann. Aus diesem Grund kamen sie auf die Idee, einen Reisevortrag zu halten. Markus Wäger hielt bereits einige solche Vorträge in Waldkirch. Beispielsweise über seine Islandreise im November 2018.

Geländewagen verbrauchte rund 3500 Liter Benzin

Rund 18000 Kilometer legten Hanselmann und Wäger mit dem roten Oldtimer zurück. «Das war die erste grosse Reise mit diesem Auto», sagt Hanselmann. Sonst unternahm Wäger mit seinem Landrover nur kurze Reisen innerhalb von Europa.

Der Geländewagen verbrauchte während der Reise rund 3500 Liter Benzin. «Er ist nicht gerade umweltfreundlich. Das versuchen wir wieder gut zu machen», sagt Hanselmann. Deshalb gäbe es an den beiden Abenden eine Kollekte. «Das gesammelte Geld spenden wir dann der Stiftung Myclimate», sagt Hanselmann. Diese setze sich für den Klimaschutz ein.