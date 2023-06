Missverständnis Nein, das Kollektiv hat sich nicht aufgelöst: St.Galler «Kleintheater 111» kann sogar nächsten Sommer wieder eröffnet werden Verwirrung um das «Theater 111». Seit Januar ist es wegen Sanierung geschlossen. Nun hiess es, das Betreiberkollektiv habe sich aufgelöst, vielleicht werde nur einer das Theater weiterführen. Doch das stimmt gar nicht.

Sie sind im Leitungskollektiv des Theaters 111 in St.Fiden und wollen es auch bleiben (von oben links im Uhrzeigersinn): Marguerite Meier-Waldstein, Pierre Massaux, Eveline Ketterer, Nathalie Hubler. Bild: Arthur Gamsa (21. 11. 2022)

Regisseur Pierre Massaux ist Feuer und Flamme für das Theater. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Als er von seiner nächsten Premiere erzählte und von seinen Plänen, zwei Jahre im Keller der Buchhandlung zur Rose Stücke auf die Bühne zu bringen, da berichtete er auch, dass sich das Kollektiv des St.Galler «Theaters 111» aufgelöst habe. Die anderen hätten keine Motivation, keine Kraft mehr, vielleicht werde er das Kleintheater in St.Fiden nach der Sanierung alleine weiterführen.

Doch das stimmt gar nicht. Sondern löste grosse Verwirrung und Unmut bei den anderen des Betreiberkollektivs aus. Auch bei den Mitgliedern des Vereins, der das Kleintheater unterstützt. Eveline Ketterer vom Betreiberkollektiv sagt nein, von Auflösung könne keine Rede sein. Eine Auflösung des Kollektivs habe nie im Raum gestanden, sei noch nicht einmal angedacht gewesen. Auch sei es nie darum gegangen, dass Pierre Massaux das Kleintheater alleine führe. «Das muss ein Missverständnis sein.»

Man sei offen für weitere Kollektivmitglieder

Sie und die anderen wollen ihr kleines Theater an der Grossackerstrasse unbedingt weiterführen. Und das Leitungskollektiv vielleicht sogar vergrössern. Es gebe schon eine Interessentin, die mitarbeiten möchte. Ketterer sagt: «Wir sind offen für weitere Kollektivmitglieder.» Bei Interesse dürfe man sich gerne melden.

Bald stünden Sitzungen und Gespräche an, wie das Kollektiv die erste Spielzeit nach der Sanierung bestreiten will. Zudem wolle man diskutieren, ob man an den bisherigen Strukturen festhalte, ob man etwas ändern oder gar professionalisieren wolle. Mögliche Produktionen oder Projekte kann Eveline Ketterer noch keine nennen, ein Spielplan werde noch ausgearbeitet. Das Kleintheater werde wahrscheinlich weiterhin so bespielt wie bisher. Viele eigene Projekte plus Vermietungen an Kulturschaffende, die mit ihrer Kunst das Kleintheater bereichern.

Eveline Ketterer wird auch künftig im Theater 111 auf der Bühne stehen, wie hier in ihrer Produktion «Fremdkörper». Bild: Urs Bucher (20. 3. 2018)

Eine Neuigkeit kann Ketterer schon verraten: Das Kleintheater kann den Spielbetrieb früher wieder aufnehmen. Die Hausverwaltung habe mitgeteilt, dass das Kollektiv wohl schon ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant wieder in das Theater kann: im Sommer 2024. «Wir können im Herbst nächstes Jahr in die neue Spielsaison starten», sagt Ketterer.

Am 1. September 2024, um 14 Uhr, soll mit einem Fest die Wiedereröffnung gefeiert werden. Die Bühne sei noch da, die Podeste, «alles wartet auf uns». Und das alte neue Betreiberkollektiv wartet nur darauf, das Kleintheater 111 wieder bespielen zu können.