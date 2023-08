Millionenprojekt «Je schneller, desto besser» oder «zu forsch»: Am Tempo des Bundes beim Autobahnanschluss Güterbahnhof in St.Gallen scheiden sich die Geister Das Grossprojekt Autobahnanschluss Güterbahnhof in St.Gallen wird konkret: Das Bundesamt für Strassenverkehr hat erste Pläne veröffentlicht. Das freut Walter Locher, Präsident der Interessengemeinschaft Engpassbeseitigung. Zugleich kritisieren Gegner das forsche Vorgehen und den extremen Zeitdruck, der jetzt entstünde.

Hier soll der unterirdische Autobahnanschluss einst durchführen: Blick von oben aufs Güterbahnhofareal St.Gallen. Der unterirdische Kreisel soll zwischen Oberstrasse und Güterbahnhofstrasse zu liegen kommen. Bild: Arthur Gamsa

130 Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer haben kürzlich Post aus Bern erhalten. Das Bundesamt für Strassen und Verkehr (Astra) macht vorwärts mit den Planungen für den Autobahnanschluss beim Güterbahnhof. Es will eine Projektierungszone festlegen, um den Untergrund für die neuen Tunnelröhren freizuhalten.

Für die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer bedeutet dies: Sie müssen Bauprojekte künftig nicht nur vom städtischen Amt für Baubewilligungen, sondern auch vom Astra absegnen lassen. Das Schreiben des Astras macht klar: Es tut sich etwas, der Autobahnanschluss wird konkreter. Das kommt nicht bei allen gleich gut an.

Befürworter: Es brauche eine rasche Realisierung

Guter Dinge ist der Präsident der IG Engpassbeseitigung und FDP-Kantonsrat Walter Locher. Auf Anfrage sagt er: Er freue sich. Es sei wichtig, dass es vorangehe. «Je schneller, desto besser.» Aus seiner Sicht handelt es sich um einen weiteren, notwendigen Schritt in Richtung Realisierung. Viel Neues sei nicht bekannt geworden, die Linienführung sei schon länger klar. Doch für die einzelnen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer werde das Projekt jetzt konkreter. «Sie erfahren, ob es sie betrifft.»

Walter Locher, Präsident der Interessengemeinschaft Engpassbeseitigung und Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Walter Locher weiss: Die Planung eines Projekts dieser Grössenordnung sei zeitintensiv. Und doch brauche es eine rasche Realisierung. «Die Stadt leidet unter dem Verkehr.» Mit dem Projekt Engpassbeseitigung werde die Stadt entlastet, die Erreichbarkeit verbessert und der Verkehr in den Untergrund verlagert. Quartiere und Stadt würden davon profitieren. Deshalb kann es Walter Locher nicht schnell genug gehen.

Dass das nicht alle so sehen, ist ihm bewusst. Den Widerstand nimmt er zur Kenntnis, zeigt aber kein Verständnis dafür. Dass das Projekt zum x-ten Mal torpediert werde, sei eine Missachtung der übergeordneten Instanzen, inklusive Stimmvolk.

Der Nationalrat hat den Kredit für die dritten Rosenberg-Röhre samt Autobahnzubringer im Mai bewilligt, als Nächstes ist der Ständerat an der Reihe. Locher betont: 95 Prozent des Zubringer-Projekts würden im Untergrund erstellt. «Der Verkehr verschwindet, darüber kann die Stadt weiterentwickelt werden. Das verbessert die Lebensqualität.» Und bringe einen grossen Mehrwert für die Stadt – auch wenn das nicht alle gleich sähen.

Gegner: Astra setze maximalen Druck auf

Einer, der das anders sieht, ist Marco Dal Molin, Vorstandsmitglied des Vereins gegen den Autobahnanschluss am Güterbahnhof und politischer Sekretär der SP Stadt St.Gallen. «Was uns extrem stört, ist das forsche Vorgehen», sagt er.

Der Brief des Astra erreichte die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer mitten in den Sommerferien. Sie hätten nur knapp einen Monat Zeit, um sich zu den weitreichenden Plänen zu äussern. «Die Verantwortlichen beim Astra wollen vollendete Tatsachen schaffen und setzen dafür maximalen Druck auf», sagt Dal Molin. «Wir finden das höchstproblematisch.» Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sollten sich dies nicht gefallen lassen.

Gemäss Dal Molin betreffen die Pläne die Liegenschaftsbesitzenden direkt. Die Bohrungen nahe der Oberfläche und die nun auferlegten baulichen Einschränkungen hätten einen negativen Einfluss auf den Wert der Liegenschaften und zukünftige Investitionen.

Marco Dal Molin, Vorstandsmitglied Verein gegen den Autobahnanschluss am Güterbahnhof und politischer Sekretär SP Stadt St.Gallen. Bild: zvg

Die Pläne würden nichts an der Kritik der Gegnerschaft ändern. «Sie verstärken nur den Eindruck, dass es sich hier um ein völlig überrissenes Strassenbauprojekt handelt, das ausser Milliardenkosten nur Mehrverkehr bringt», sagt Dal Molin. Er gehe davon aus, dass Baubewilligungsverfahren in der Projektierungszone künftig in die Länge gezogen würden, da neu zwei Instanzen involviert seien. «Das müsste eigentlich auch dem Hauseigentümerverband, der zuvorderst für das Projekt lobbyiert, zu denken geben.»

Noch ist im Stadtparlament ein Postulat hängig, das verlangt, dass sich der Stadtrat bei Bund und Kanton für einen Planungsstopp einsetzen soll. Beisst sich das mit dem Vorgehen des Astras? Vom Astra sei ein zügiges Tempo zu erwarten gewesen, sagt Dal Molin. Störend sei aber, dass der Stadtrat «unnötigerweise» das gleiche Tempo anschlage und die Bevölkerung mit Infoanlässen vom Projekt überzeugen wolle – «als hätte ihm das Stadtparlament keinen glasklaren Auftrag erteilt.» Diese Verweigerungshaltung sei politisch schwer nachvollziehbar. «Wir fordern, dass der Stadtrat sich bis zur Beantwortung des Postulats in Zurückhaltung übt und sich stattdessen wieder einmal die städtischen Klima- und Mobilitätsziele vergegenwärtigt.»

Aktuell erarbeitet der Verein eine Infobroschüre, die über die Auswirkungen des Projekts informiert. «Wir sind sicher, wenn diese bekannter werden, wird der Widerstand noch einmal zunehmen», sagt er. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit sei noch nicht gesprochen.