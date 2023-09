Prunkbau Noch viel grösser als das Anwesen von Roger Federer: Banker und Polit-Aktivist baut Mega-Villa am Vierwaldstättersee

Die Fläche ist so gross wie fünf Fussballfelder: Eine Villa der Extraklasse direkt am See steht in Meggen LU vor der Vollendung. Luftaufnahmen zeigen, dass hier selbst Roger Federer übertrumpft wird, der in Rapperswil baut. Hier erfahren Sie, welcher Milliardär dahintersteckt.