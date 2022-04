Millionenprojekt «Es ist eine einmalige Chance»: Im Westen der Stadt St.Gallen sollen die Bahnhöfe Bruggen und Haggen zusammengelegt werden Der Bahnhof Bruggen soll verschoben werden. Eine Studie hat die Machbarkeit bestätigt. Von der Verschiebung versprechen sich Kanton und Stadt St.Gallen sehr viel. Das Projekt soll 39 Millionen Franken kosten – ungefähr.

Links im Bild die SBB-Gleise von Zürich her, rechts die SOB-Gleise aus Richtung Herisau mit dem Bahnhof Haggen: Ein neuer Doppelbahnhof soll diese zwei Trassees verbinden und als Impulsgeber wirken. Bild: Donato Caspari

Hält die S-Bahn statt beim Bahnhof Bruggen künftig rund 600 Meter weiter stadteinwärts? Geht es nach Kanton und Stadt, lautet die Antwort: Ja. Der neue S-Bahn-Halt Bruggen soll unterhalb des Bahnhofs Haggen auf Höhe des Feuerwehrdepots West zu liegen kommen. Damit liessen sich die beiden Bahnhöfe zu einem Doppelbahnhof verknüpfen. Die Idee eines solchen «Westbahnhofs» geistert schon seit Jahren durch die Köpfe von Stadt- und Verkehrsplanern. Was wohl manch eine Städterin und manch ein Städter als interessante, aber nicht realisierbare Idee abgetan hat, wird nun konkret.

Am Donnerstagvormittag haben Kanton und Stadt gemeinsam zur Medienkonferenz geladen, vertreten waren auch die SBB. Sie müssen den Bahnhof bis 2027 hindernisfrei sanieren. Die Bundesbahnen sind aber bereit, die Gelder statt beim jetzigen Bahnhof auch ein einem neuen Standort einzusetzen. Diese Bereitschaft hat die Tür geöffnet für die Verschiebung des Bahnhofs.

Machbar wäre die Verschiebung

Eine Machbarkeitsstudie, die der Stadtrat im September 2020 in Auftrag gegeben hatte, hat nun gezeigt: Die Verschiebung ist machbar – aus bahntechnischer- und verkehrsplanerischer Sicht. Aber auch aus bautechnischer und städtebaulicher Perspektive ergebe das Vorhaben Sinn. So heisst es in der Mitteilung zur Verschiebung des Halts. Und so fielen an der Pressekonferenz zwei Worte besonders häufig: Entwicklungspotenzial und Impuls.

Der jetzige Standort des Bahnhofs Bruggen sei damals beim Bau durchaus sinnvoll gewesen, sagte Stadtrat Markus Buschor, Direktion Planung und Bau. «Mitten im Dorf Bruggen.» Der Bahnhof wurde 1918 fertiggestellt. Damals, vor über 100 Jahren, waren Lerchenfeld und Haggen noch wenig bebaut. Das hat sich deutlich verändert. Mit Blick auf einen Kartenausschnitt des Gebiets sagt Buschor: «Man sieht: Auch ohne Verdichtung käme der neue Bahnhof sehr gut im Siedlungsgebiet zu liegen.»

Stadtrat Markus Buschor. Bild: Tobias Garcia

Schon heute leben mehr Personen im Einzugsgebiet

Stadtplaner Florian Kessler packte diese Aussage in Zahlen: In einem 300-Meter-Radius um den geplanten Doppelbahnhof leben und arbeiten heute schon etwa 25 Prozent mehr Personen als am heutigen Standort. In einem 500-Meter-Radius sind es gar vier Mal so viele.

Künftig sollen noch mehr Personen im Einzugsgebiet wohnen und arbeiten. Hier kommt das Entwicklungspotenzial ins Spiel. Dieses sei in Bruggen klein, sagte Buschor. In Haggen und dem Gebiet Lerchenfeld aber gross. Es hat noch Raum für neue Wohn- und Firmengebäude. Damit das Potenzial aber eher genutzt wird, braucht es einen Impuls – den Doppelbahnhof. Er steigert die Attraktivität einer Wohnung oder eines Arbeitsplatzes im Gebiet.

Und dann ist da noch der Innovationspark Ost, der derzeit aufgebaut wird. Er befindet sich im Lerchenfeld im selben Gebäude wie das Innovationszentrum Startfeld und in direkter Nachbarschaft zur Empa. Auch er würde von einer verbesserten Erschliessung profitieren.

Quartiere besser angebunden

Der Doppelbahnhof liegt an der Strecke der geplanten Veloschnellroute. Diese soll die Gröblistrasse entlang führen. Durch die Verbindung der zwei Bahnhöfe erhielten die Quartiere zudem eine bessere Anbindung an die Talsohle mit Fürstenland- und Zürcher Strasse. Die Haggenstrasse, die sich in einer Schlaufe von der Fürstenlandstrasse hoch in Richtung Schlössli windet, hat eine ordentliche Steigung. Fussgängerinnen und Velofahrer könnten diese künftig bequem überwinden.

Denn neben dem Feuerwehrdepot West ist ein Lift angedacht. Dieser führt hinauf zur mittleren Ebene, wo der neue Bahnhof Bruggen liegt, und noch weiter hinauf zur höchsten Ebene. Dort beginnt eine Passerelle, die über die SBB-Gleise und die Gröblistrasse hinüber zum Bahnhof Haggen führt. «Andere Städte haben bereits einen Stadtlift. Jetzt bauen wir auch einen», scherzte Baudirektor Buschor. So ein Liftturm bringe auch eine «grosse Erlebnisqualität» mit sich. «Ein Aussichtspunkt, von dem aus man die Stadt überblickt.»

39 Millionen Franken – plus/minus

Und was kostet das alles? Rund 39 Millionen Franken, mit Betonung auf «rund». Die Kostenschätzung weist gemäss Medienmitteilung eine Ungenauigkeit von plus/minus 30 Prozent auf. Der Betrag bewegt sich also zwischen 27,3 und 50,7 Millionen Franken. Diese Ungenauigkeit könnte im Parlament Anlass für Diskussionen sein, sagte Stadtrat Markus Buschor am Donnerstag angesprochen auf die Kosten. Er spüre aber sehr viel Goodwill bei den Parteien. «Insgesamt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut, dank SBB, Kanton und Agglomerationsprogramm.»

Die Stadt müsste die 39 Millionen Franken nicht allein tragen. Ausgehend von dieser Summe würden die SBB 12,7 Millionen davon tragen, der Kanton St.Gallen weitere 5,86 Millionen Franken. Für die Stadt verblieben Kosten von rund 20,45 Millionen Franken. Aufgrund von Geldern aus dem Agglomerationsprogramm sinkt dieser Betrag aber gemäss Mitteilung nochmals, voraussichtlich um mindestens 6,9 Millionen Franken. Unter dem Strich rechnet die Stadt St.Gallen mit Kosten von insgesamt 13,55 Millionen Franken.

Eine Chance für Stadt und Kanton

Regierungsrat Beat Tinner, Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes, sagte:

«Es ist eine einmalige Chance für Stadt wie auch für den Kanton, einen städtebaulichen und verkehrsplanerischen Impuls zu setzen.»

Regierungsrat Beat Tinner. Bild: Benjamin Manser

Durch die Verschiebung werde das Potenzial an Fahrgästen in Bruggen erhöht, was einem der Schwerpunktziele 2021 bis 2031 der Regierung entspricht – der Anteil des ÖV soll steigen.

Tinner erwähnte das raumplanerische Potenzial und die Stärkung von St.Gallen als Hauptort des Kantons. Für ihn reiht sich die Bahnhofsverschiebung ein in eine Kette anderer Initiativen und Projekte: IT-Bildungsoffensive, neue Bibliothek, HSG-Campus am Platztor und nicht zuletzt der Neubau des Staatsarchivs im Lachen-Quartier. «Die Regierung ist bereit, für die Hauptstadt eine Aufbruchstimmung zu lancieren.»

Zu den Kosten sagte Tinner mit Verweis auf das Beispiel des Areals Gossau Ost – St.Gallen West, mit der Entwicklung solcher Gebiete gehe auch immer ein Ausbau des ÖV einher. Und etwas plakativ: «Wenn wir nicht bereit sind, Investitionen zu tätigen, bleiben wir lieber daheim.»

Früheste Eröffnung wäre Ende 2028

Ende 2028 würde der neue Doppelbahnhof frühestens eröffnet. Bis dahin gibt es noch einige Hürden zu überwinden. Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament als nächsten Schritt einen Projektierungskredit von rund 2,49 Millionen Franken. Die SBB benötigen für ihre Planung bis Sommer einen Entscheid des Parlaments.

Wird der Kredit genehmigt, soll dieses Jahr noch das Projekt ausgeschrieben werden. Ende nächsten Jahres soll das Vorprojekt vorliegen. Parallel dazu würde die Entwicklungsplanung vorangetrieben. Bau- und Auflageprojekt würden 2024 erarbeitet. Frühestens Ende 2025 könnte das Stadtparlament den Ausführungskredit beschliessen. Überschreitet der Kostenanteil der Stadt die Schwelle von 15 Millionen Franken, kommt das Bahnhofsprojekt vors Volk.