Milch Jetzt liegen die Molki-Pläne auf: Das soll auf dem Gelände der ehemaligen Molkerei Manser in Mörschwil entstehen Im Jahr 2018 schloss die Manser Molki in Mörschwil ihren Betrieb. Nun ist klar, was mit deren Gebäude an zentraler Lage passiert: Es muss einer Überbauung mit Wohnungen und Gewerberaum weichen.

Die Manser Molki in Mörschwil hat im Jahr 2018 den Betrieb eingestellt. Bild: Urs Bucher (12. Januar 2018)

Nach 72 Jahren war Schluss: Die Produktion in der Manser Molki in Mörschwil wurde 2018 eingestellt, der Verkaufsladen geschlossen. Sepp Manser, der mit seinem Bruder Stefan das Familienunternehmen zuletzt geführt hatte, ging damals in Pension. Zwar hatten die Joghurts der Molkerei über die Gemeindegrenze hinaus einen hervorragenden Ruf. Jedoch war kein Nachfolger zur Hand. Darum suchte das Unternehmen einen Partner – und fand ihn in der Molkerei Fuchs in Rorschach, in welche die Manser Molki schliesslich integriert wurde.

Was mit deren Gebäude an zentraler Lage in Mörschwil passiert, wussten die Verantwortlichen damals noch nicht. «Wir klären momentan verschiedene Möglichkeiten ab, können aber noch überhaupt nichts sagen», sagte Sepp Manser Mitte 2018. Nun ist klar: Das Haus an der St.Gallerstrasse 15 wird abgerissen. Dort soll eine Überbauung mit Wohnungen und Gewerberaum entstehen. Der Mörschwiler Gemeinderat hat Mitte Januar den entsprechenden Sondernutzungsplan verabschiedet, zwischen dem 1. Februar und dem 2. März liegen die Unterlagen auf.

Wohnungen sind grösser als an anderen Orten

Der Sondernutzungsplan bezwecke an dieser zentralen Lage insbesondere eine verdichtete Bauweise, welche sich in das bestehende Ortsgefüge eingliedere, heisst es in den Unterlagen. Ein Blick auf die Pläne zeigt, was genau vorgesehen ist: Es sollen zwei Gebäude mit drei beziehungsweise vier Vollgeschossen gebaut werden. Darin hat es Platz für rund 540 Quadratmeter Gewerberaum und insgesamt 13 Wohnungen. Geplant sind eine 6,5-Zimmer- und eine 5,5-Zimmer-Wohnung sowie vier 4,5-Zimmer-, fünf 3,5-Zimmer- und zwei 2,5-Zimmer-Wohnungen. Zudem ist eine Tiefgarage vorgesehen.

Sepp Manser ging 2018 in Pension. Bild: Michel Canonica (16. Mai 2018)

«Neben den vier individualisierten Wohnungen für die Mitglieder der Familie Manser in den südlichen Bereichen der beiden Häuser sollen vorwiegend Mietwohnungen entstehen, die für verschiedenste Mieter attraktiv sind», schreiben die Architekten. Die Wohnungen seien insgesamt etwas grösser als am Markt üblich, was den besonderen Umständen in Mörschwil Rechenschaft tragen solle. Verantwortlich für das Projekt sind die Gähler Flühler Architekten aus St.Gallen, die unter anderem auch das neue Mörschwiler Pflegezentrum geplant haben.



Geplant ist eine Holzfassade

Zwischen den beiden Gebäuden soll ein «hofartiger Raum» entstehen. Dieser werde zum zentralen Erschliessungs- und Aufenthaltsraum und damit zum Spiel- und Begegnungsbereich. Die beiden Baukörper werden mit einer fein gestalteten Holzfassade verkleidet, die Wärme und Wohnlichkeit ausstrahlen soll. Das gestrichene Holz füge sich im Zusammenspiel mit dem Satteldach harmonisch in das Ortsbild ein.

Ein Sondernutzungsplan ist nötig für die Überbauung, weil sie in einigen Punkten von der Regelbauweise abweicht. So ist eines der beiden Gebäude ein Geschoss und damit 1,8 Meter höher als eigentlich erlaubt. Durch die erhöhte bauliche Nutzung werde eine Verdichtung an zentraler Lage ermöglicht und somit ein wesentlicher Beitrag zur Verdichtung gegen innen geleistet, heisst es dazu in den Unterlagen. Gleichzeitig könne damit die Landschaft geschont werden.