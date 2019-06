Wie weiter im St.Galler Gründenmoos? Migros Ostschweiz zieht sich aus den Sportanlagen zurück Die Migros Ostschweiz verlängert den Ende September 2020 auslaufenden Baurechtsvertrag mit der Stadt St. Gallen für die Sportanlage Gründenmoos nicht. Der Seilpark wird weiter betrieben. Erst am Montag hatte die Migros bekannt gegeben, dass sie in Gossau rund 90 Stellen streichen wird.

Die Tennishalle Gründenmoos. (Bild: Benjamin Manser)

(pd/lw) Seit 1981 betreibt die Migros Ostschweiz im Gründenmoos eine Sportanlage mit einem Angebot an Bewegungs- und Entspannungskursen, Tennishalle und -Aussenplätzen sowie einem Selbstbedienungsrestaurant.

Nun hat das Unternehmen entschieden, den Ende September 2020 auslaufenden Baurechtsvertrag mit der Stadt St.Gallen für die Sportanlage Gründenmoos nicht zu verlängern. In einer Medienmitteilung begründet sie den Entscheid mit den wachsenden Herausforderungen im Detailhandel. Peter Diethelm, Geschäftsleiter der Migros Ostschweiz, sagt:

«Wir müssen uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren, um langfristig erfolgreich zu sein.»

Erst am Montag hatte die Migros Ostschweiz bekannt gegeben, am Hauptsitz in St.Gallen rund 90 Stellen zu streichen.

Vorerst keine Änderungen für Kunden und Mitarbeitende

Vorerst ändere sich für Kundinnen und Kunden wie auch für die Mitarbeitenden der Sportanlage nichts, die gesamte Infrastruktur wird bis im September 2020 zur Verfügung stehen.

Im Gründenmoos arbeiten rund 75 Mitarbeitende, hauptsächlich in Teilzeit und im Stundenlohn beschäftigte Mitarbeitende in den Bereichen Bewegungs- und Entspannungskurse, Tennis, Gastronomie und Administration. Gemäss Mitteilung würden in den Klubschulen, den Gastronomiebetrieben und in der Administration der Migros Ostschweiz Anschlusslösungen angestrebt.

Am Seilpark wird festgehalten

Die Stadt St.Gallen wurde kürzlich über den Entscheid der Migros Ostschweiz informiert. Sie werde nun das weitere Vorgehen und die vorhandenen Möglichkeiten prüfen, heisst es in der Mitteilung. Weiterhin betreiben wird die Migros im Gründenmoos den 2012 eröffneten Seilpark. Dieser ist nicht Bestandteil des Baurechtsvertrages zwischen der Stadt St.Gallen und der Migros.