Mehrkosten «Fehler der ehemaligen Bauleitung»: Sanierung des Wittenbacher Feuerwehrdepots wird fast eine halbe Million Franken teurer Seit Anfang Jahr wird das Feuerwehrdepot in Wittenbach saniert und erneuert. Nun kommt es zu Mehrkosten von 430’000 Franken. Grund für diese sind nebst der Materialpreisteuerung auch Verfehlungen der ehemaligen Bauleitung. Die Gemeinde befindet sich derzeit in einem Rechtsverfahren.

So soll das Feuerwehrdepot nach dem Umbau aussehen, wenn es um zwei Stockwerke erweitert wurde. Visualisierung: PD

Über 30 Jahre alt ist das Feuerwehrdepot in Wittenbach. Weil es nicht mehr auf dem neusten Stand ist und es an Platz für Material, Fahrzeuge und Ausbildungsräume fehlt, wird das Gebäude an der Hofenstrasse seit vergangenem Februar saniert und erneuert. 2020 sagten die Wittenbacher Stimmberechtigten Ja zum 2,2 Millionen Franken hohen Kredit. Nun, knapp acht Monate nach dem Spatenstich, ist klar, dass dieser Betrag nicht ausreichen wird.

Wie der Wittenbacher Gemeinderat im aktuellen Mitteilungsblatt schreibt, wird die energietechnische Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrdepots 430’000 Franken teurer.

Umfassende Analyse deckte Fehler auf

Grund für die Mehrkosten seien die Teuerung sowie diverse Versäumnisse und Fehler der ehemaligen Bauleitung, heisst es in der Mitteilung. Mehr als die Hälfte der Mehrkosten sei auf die allgegenwärtige Materialpreisteuerung zurückzuführen. Seit den Kostenberechnungen vor mehr als zwei Jahren hat sich der schweizerische Baupreisindex um 9,6 Prozent erhöht, schreibt der Gemeinderat. Ein weiterer Grund für die Mehraufwendungen liegt gemäss Mitteilung in den Fehlern der eingesetzten Bauleitung. Der Gemeinderat schreibt:

«Etliche notwendige Arbeiten wurden entweder nicht oder falsch ausgeschrieben.»

Damit seien zahlreiche Aufwendungen nicht in der Kostenkalkulation einberechnet worden. «Das Ausmass dieser Fehler konnte erst durch die umfassende Analyse der zwischenzeitlich neu beauftragten Bauleitung ermittelt und korrigiert werden.» Um eine weitere Erhöhung der Kosten zu vermeiden, sei ein Baustopp nicht in Betracht gezogen worden.

Die Baukommission beim Spatenstich auf der Wiese neben dem Feuerwehrdepot in Wittenbach. Bild: PD

«Die Situation ist äusserst unerfreulich»

«Die Situation ist äusserst unerfreulich, konnte aber lange nicht vorhergesehen werden», wird Urs Schnelli, Vizepräsident des Gemeinderats, zitiert. Die Baukommission habe in verschiedenen Bereichen das Projekt optimiert, um weitere Kostensteigerungen zu vermeiden.

Urs Schnelli, Vizepräsident Wittenbach. PD

Die Gemeinde befindet sich derzeit in einem Rechtsverfahren mit der ehemaligen Bauleitung. Daher könne der Gemeinderat derzeit keine weitere Kommunikation und Stellungnahme hierzu abgeben, schreibt dieser. Nach Abschluss des Verfahrens wird man detaillierter über die Vorkommnisse informieren.

Gemeinderat spricht Nachtragskredite

Bei den Mehrkosten handelt es sich grösstenteils um gebundene Ausgaben, also um solche, die zwingend notwendig sind. Bei den nicht gebundenen Ausgaben handelt es sich lediglich um Mehrkosten, die durch den Wechsel der Bauleitung (Bauleitungshonorar und Anwaltskosten) entstanden sind.

Die ermittelten Mehrkosten setzen sich gemäss Mitteilung wie folgt zusammen: Spezialfinanzierung Feuerwehr (Gebunde Mehrausgaben: 230’500 Franken, nicht gebundene Mehrausgaben: 47’000 Franken), Allgemeiner Haushalt (Gebundene Mehrausgaben: 130’400 Franken, nicht gebundene Mehrausgaben: 22’100 Franken).

Nach den Feststellungen der Versäumnisse und der damit verbundenen Mehrkosten habe der Gemeinderat umgehend die Geschäftsprüfungskommission informiert, heisst es weiter in der Mitteilung. Der Gemeinderat hat die entsprechenden Nachtragskredite nun gesprochen.