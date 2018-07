Mehrere Feuer gelegt: Polizei sucht Brandstifter von Rorschach Am frühen Montagmorgen hat eine unbekannte Täterschaft beim Marktplatz in Rorschach mehrere Brände verursacht. Es entstand Sachschaden von rund 20'000 Franken.

Beim Coop am Marktplatz standen mehrere Holzpaletten in Flammen. (Bild: Kantonspolizei St.Gallen)

(stm/kapo) Beim Marktplatz zündete die unbekannte Täterschaft mehrere Holzpaletten an, auf denen mit Kohle und Holz gefüllte Säcke standen. Direkt daneben brannte es zudem in einem Abfalleimer. Weiter wurde an der Feuerwehrstrasse ein Verpflegungsautomat mit einer brennenden Zeitung beschädigt. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, gelang es der Feuerwehr Rorschach, alle Brände rasch zu löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 20'000 Franken. Die Kantonspolizei St.Gallen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr konnte die Brände rasch löschen. (Bild: Kantonspolizei St.Gallen)

Personen, die im entsprechenden Zeitraum Feststellungen gemacht haben oder sogar Angaben zur verursachenden Täterschaft machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Thal, Telefon 058 229 80 00, zu melden.