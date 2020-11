Mehr Platz für Velos und Bäume: Nach dem Winter wird die Teufener Strasse auch auf dem unteren Abschnitt neu gestaltet Bereits seit Mitte September sind Bauarbeiter auf der Teufener Strasse zwischen Neumarkt und Oberstrasse am Werk. Sobald die Gas- und Wasserleitungen ersetzt sind, beginnt auch auf diesem Abschnitt die Neugestaltung der vielbefahrenen Strasse.

Seit Mitte September sind Bauarbeiter auf der viel befahrenen Teufener Strasse am Werk. Bild: Ralph Ribi (6. November 2020)

Die Teufener Strasse ist ein Hotspot des Stadtverkehrs, und sie befindet sich im Wandel. Im oberen Bereich, zwischen Hochwacht- und Fellbergstrasse, sind die Arbeiten bereits abgeschlossen. Während mehrerer Monate wurden dort die Gleise der Appenzeller Bahn, die seit Oktober 2018 unterirdisch das Quartier durchquert, zurückgebaut. Das schaffte Platz für einige Veränderungen: So wurden die Bushaltestellen neu gestaltet und der Strassenbelag erneuert. Die Passerelle beim Nestweier wich einer Lichtsignalanlage.

Damit sind die Arbeiten auf der Hauptverkehrsachse in Richtung Appenzeller Mittelland aber noch lange nicht abgeschlossen. Seit Mitte September erneuern die St.Galler Stadtwerke auf dem unteren Abschnitt der Teufener Strasse, von der David- bis zur Oberstrasse, die Gas- und Wasserleitungen. Und nachdem diese Arbeiten abgeschlossen sind – das ist voraussichtlich im Dezember der Fall – startet die Neugestaltung dieses Abschnitts.

Dank Agglomerationsprogramm: Bund beteiligt sich an den Kosten

Im Gegensatz zum oberen Teil der Teufener Strasse ist dieser Abschnitt keine Kantons-, sondern eine Gemeindestrasse. Die Stadt hat also die Federführung und setzt die Arbeiten in Abstimmung auf das Gesamtkonzept des Kantons um. Im April hat das Stadtparlament einen entsprechenden Rahmenkredit in der Höhe von rund 2,6 Millionen Franken gesprochen, die Stadt muss dank eines Beitrags aus dem Agglomerationsprogramms des Bundes aber nur rund 2,1 Millionen Franken für die Neugestaltung berappen.

Stadtingenieur Beat Rietmann. Urs Bucher

Im Wesentlichen soll der untere Abschnitt der Teufener Strasse nach Abschluss der Arbeiten attraktiver für den Langsamverkehr werden, wie Stadtingenieur Beat Rietmann auf Anfrage sagt. So werde der «unübersichtliche Knoten» Davidstrasse/Kornhausstrasse vor den Neumärkten entflechtet und umgestaltet.

Entlang der Nordseite der Teufenerstrasse gibt es zudem Platz für Bäume: Eine ganze Reihe davon wird auf der rechten Strassenseite stadtauswärts gepflanzt. Und: «Die überbreite Fahrbahn wird verschmälert.» Die Parkplätze werden allesamt auf der Nordseite zwischen den Bäumen auf dem Niveau vom Gehweg angeordnet.

Auch diese Baustelle lockt interessierte Beobachter an. Bild: Ralph Ribi (6. November 2020)

Arbeiten für Neugestaltung beginnen Ende März

Dabei gelte weiterhin die Einbahnregelung auf diesem Strassenabschnitt, sagt Rietmann. Man kann also auch nach Abschluss der Neugestaltung auf dem unteren Teil der Teufener Strasse nur stadtauswärts fahren. Aber: «Der Veloverkehr wird neu ab der Unterstrasse im Gegenverkehr geführt.» Ausserdem werden die Haltekanten der Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut, stadteinwärts baut die Stadt ein Wartehäuschen.

Laut Beat Rietmann soll mit den Arbeiten begonnen werden, sobald der Winter vorbei ist, also etwa Ende März. «Das hängt aber auch von der Witterung ab.» Sie dauern circa bis Ende 2021, gebaut wird unter Verkehr. 2022 soll dann noch ein neuer Deckbelag eingebaut werden.