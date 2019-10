Mehr Frauen an die Spitze der St.Galler Stadtverwaltung Die SP-Juso-PFG-Fraktion fordert 50 Prozent Frauenanteil im Kader. Der Stadtrat hält dies für nicht zielführend. Christoph Renn

Die Stadt will die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen in Führungspositionen verbessern.Bild:Getty

In der St.Galler Stadtverwaltung liegt der Frauenanteil bei den Kaderstellen bei 29,2 Prozent (Stand Dezember 2018). Zieht man nur die Stellen mit Führungsverantwortung in Betracht, beträgt die Quote noch 22,1 Prozent. Für die SP-Juso-PFG-Fraktion sind diese Zahlen ungenügend. Die Zahlen aus dem Geschäftsbericht der Stadt St.Gallen 2018 zeigen, dass hinsichtlich des Frauenanteils in Kader- und Führungspositionen deutlicher Nachholbedarf besteht, schreibt die Fraktion in der Motion «Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Frauen in Kader – und Führungspositionen».

Gemäss der Fraktion gehören Frauen dorthin, wo Entscheide getroffen werden und wo geführt wird. Die Strategie aller Direktionen müsse auf dieses Ziel ausgerichtet sein. Deshalb fordern die Motionärinnen und Motionäre, dass die Stadt die notwendigen Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schafft. Und, dass die Verwaltung sich ein Mindestziel von jeweils 50 Prozent Frauen in Kader und Führungspositionen setze.

Städtischer Aktionsplan zur Gleichstellung

Eine einzelne Kennzahl im Personalreglement festzuhalten, erscheint dem Stadtrat aber als nicht zielführend, wie er in seiner Antwort schreibt. Zumal es keinen Sinn mache, Ziele jenseits realisierbarer Werte anzusetzen. Deshalb beantragt der Stadtrat, die Motion der SP-Juso-PFG-Fraktion nicht erheblich zu erklären.

Das bedeute jedoch nicht, dass sich die Stadt nicht für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzte und Frauen in Führungspositionen nicht fördere. Im Gegenteil: Der Stadtrat hat im Mai 2013 einen Aktionsplan zur «Gleichstellung von Frauen und Männern sowie zur Stärkung der Familien in der Stadt St.Gallen» verabschiedet. Dieser soll «Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern abbauen und die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern».

Der Aktionsplan setzt Ziele für die gesamte Bevölkerung. Für die Stadt als Arbeitgeberin wird gemäss der stadträtlichen Antwort angestrebt, den Frauen- und Männeranteil – insbesondere auf Kaderebene – auszugleichen. Zudem soll die Verwaltung die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Teilzeitarbeit auf alle Stufen weiter fördern. Der Frauenanteil im Kader ist seit der Einführung des Aktionsplans 2013 von 23 auf 29,2 Prozent gestiegen, in der Führung von 15,3 auf 22,1 Prozent. Der Anteil der Teilzeitmitarbeitenden stieg im selben Zeitraum von 36,6 auf 39,6 Prozent. Darunter machen Frauen fast 70 Prozent aus.

Stellen gendergerecht ausschreiben

Weiter schreibt der Stadtrat, dass die Rahmenbedingungen stets verbessert werden müssen. So gebe es eine obligatorische Weiterbildung für Führungskräfte ab Stufe Abteilungsleiter. Dort würden die Teilnehmenden über die aktuelle Situation in Sachen Geschlechterverhältnis informiert. Zudem gebe man Hinweise zum chancengerechten Auswahlprozess und zur chancengleichen Personenwahrnehmung und -beurteilung. Die gendergerechte Stellenausschreibung sei bei der Stadtverwaltung heutzutage sowieso selbstverständlich. Es müsse jedoch festgehalten werden, dass je nach Bereich keine oder kaum Frauen zur Wahl stünden – beispielsweise bei Ingenieurberufen oder bei der Polizei. Zudem sei die Berufswahl immer noch geschlechterspezifisch geprägt.

Gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie seien der Stadt als Arbeitgeberin sehr wichtig, heisst es in der Antwort weiter. Verschiedene Punkte habe man im Personalreglement festgehalten. Darunter sind flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit für Teilzeitarbeit, eine eigene Kinderkrippe mit der Kantonsverwaltung, 16 Wochen bezahlter Mutterschafts- und 20 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub sowie acht Wochen bezahlter Urlaub bei Adoption. Hinzu kommen Familien-, Geburts- und Adoptionszulagen.

Der Stadtrat sei sich bewusst, dass sowohl beim Geschlechterverhältnis als auch bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch Potenzial bestehe. Deshalb müssten verschiedene Massnahmen noch konsequenter verfolgt werden. Potenzial gebe es beispielsweise bei der Ausschreibung von Kader- und Führungsstellen in Teilzeit. Die bisherigen Anstrengungen hätten aber bereits Wirkung gezeigt. Die Zahlen bestätigten, dass der Stadtrat auf dem richtigen Weg sei. Die Umsetzung zusätzlicher Massnahmen sei aber nötig, um die positive Entwicklung fortzuführen.