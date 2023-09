NEUBAU Ein eigenes Lied zur Grundsteinlegung: Im Januar 2025 sollen Kinder St.Galler Dreifachkindergarten und Tagesbetreuung beziehen Baubeginn für den Dreifachkindergarten mit Tagesbetreuung an der Iddastrasse in St.Gallen: Luftig-leicht soll der 9,5 Millionen teure Neubau ausfallen.

Freuen sich auf den Neubau: (vorne von links) Jerun, Romy, Luisa, Maira, (hinten von links) Bauleiter Robin Scherrer, Stadtrat Mathias Gabathuler, Schulleiter Marco Käppeli, Stadtrat Markus Buschor. Bild: dbu

Noch ist hier keine einzige Wand hochgezogen, und trotzdem hat der Dreifachkindergarten mit Tagesbetreuung an der Iddastrasse schon einen Haussong. «Chindergarte, eis, zwei, drü, bald chönnd mir döt zäme sii», singen die Kindergartenkinder. Eine Kindergärtnerin hat das Lied für die Grundsteinlegung komponiert, sie begleitet die Gruppe auf der Gitarre. Applaus von den Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, den Nachbarn aus dem Quartier. Und vom Stadtrat.

«Das habt ihr toll gemacht», lobt Mathias Gabathuler, Stadtrat und Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit. Schulleiter Marco Käppeli überreicht ihm den Schlüssel einer Kiste, in der Girlanden lagern. «Sicher aufbewahren», sagt Käppeli. Gabathuler nickt. Die Wimpelkette soll im Januar 2025, wenn der Neubau eingeweiht wird, die drei Kindergärten symbolisch verbinden.

Ein Bub legt eine Girlande in die Kiste. An der Einweihung des Neubaus wird sie dann aufgehängt. Bild: dbu

Der Neubau wird den sanierungsbedürftigen Kindergarten an der Iddastrasse 25, den beengten Kindergarten in der Mietliegenschaft an der Iddastrasse 23 sowie das im vergangenen August in Betrieb genommene Kindergartenprovisorium beim Schulhaus Gerhalde ersetzen. Zudem wird die Tagesbetreuung, die provisorisch im Dachgeschoss des Gerhalde-Schulhauses untergebracht und räumlich knapp bemessen ist, in den Neubau integriert. Die Kosten belaufen sich auf rund 9,5 Millionen Franken.

So werden Dreifachkindergarten und Tagesbetreuung an der Iddastrasse aussehen. Visualisierung: pd

Mehr Plätze in der Tagesbetreuung

Die Stadt lancierte für das Projekt einen Architekturwettbewerb. 185 Beiträge gingen ein. «Das ist viel. Nicht erstaunlich bei dieser attraktiven Aufgabe», sagt Markus Buschor, Stadtrat und Vorsteher der Direktion Planung und Bau. Die Jury entschied sich für Projekt 80. Katsura heisst es und stammt vom St.Galler Architekturbüro Forrer Stieger. Die kaiserliche Katsura-Villa befindet sich in Kyoto. Wer sie sich zum Vorbild nehme, setze die Messlatte hoch, sagt Buschor. «Sei es für die eigentliche Konstruktion aus Holz, sei es für die Beziehung zwischen Haus und Garten.»

Die Tagesbetreuung wird 85 statt wie ursprünglich vorgesehen 60 Kindern Platz bieten. «Wer bisher gezögert hat, sein Kind anzumelden, kann das nun getrost tun», sagt Stadtrat Mathias Gabathuler. Die Stadt wolle Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen.« Eltern sollen arbeiten gehen dürfen, im Wissen, dass ihre Kinder gut betreut sind.»

Spielsachen in der Zeitkapsel

Die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Gerhalde füllen eine Zeitkapsel, die im Boden vergraben wird. Mit Spielsachen, dem Menüplan vom Mittagstisch, mit Fotos. Architekt Jürg Stieger legt ein Modell des Neubaus dazu, Bauleiter Robin Scherrer das Bauprogramm, Stadtrat Markus Buschor die politischen Beschlüsse. «Damit man in 100 Jahren, wenn das Gebäude abgerissen wird, sieht, was uns wichtig war.»

Die Zeitkapsel wird zugelötet. Bild: dbu

Arbeiter verlöten die Zeitkapsel, dann kommt sie in eine Mulde. Schülerinnen und Schüler schaufeln Steine drauf. Sie tragen Helm und Sicherheitsweste, sehr zum Amüsement ihrer Klassengspänli. Schulleiter Käppeli wünscht dem Quartier einen schönen Treffpunkt und den Kindern «eine tolle Baute, in der man sich gerne aufhält».

Gleich und doch nicht

Die Menschenmenge steht dort, wo Kindergarten 2 entstehen wird. Über ihnen schwebt der Arm eines roten Riesenkrans in der Luft. Der alte Kindergarten ist bereits abgebrochen, der Untergrund gepfählt. Begonnen wird mit Kindergarten 3, erklärt Bauleiter Robin Scherrer. «Wir arbeiten von unten nach oben.»

Luftig, leicht und mit fliegendem Dach, so beschreibt Stadtbaumeister Christoph Helbling, wie der 9, 5 Millionen Franken teure Neubau einst aussehen wird. Architekt Jürg Stieger spricht von vier Teilen, die sich zu einem einzigen Haus zusammenfügen. «Jeder Kindergarten hat sein Zuhause, seinen Aussenraum zum Wald, seinen Eingang, seine eigene Adresse.» Innen keine Wände, nur eine Box, in der sich Toilette und Lager befinden. Jeder Kindergarten könne sich so seine eigene Struktur geben. Das Schönste an dem Gebäude? «Dass Kinder es bewohnen und nutzen. Dass sie ihm eine Geschichte geben.»