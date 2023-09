Kinderfest St.Gallen «Der Puls steigt»: Der erste von 200 Kinderfestbäumen zum 200-Jahr-Jubiläum 2024 ist gepflanzt – und die Planung läuft Das nächste Kinderfest rückt näher. Am Donnerstag fällt der offizielle Startschuss zum 200-Jahr-Jubiläum des Kinderfestes im kommenden Jahr. Dafür pflanzt die Stadt im Vorfeld Bäume. Auch Private können in ihrem Garten einen der 200 Bäume pflanzen.

Die Stadt pflanzt 200 Bäume für 200 Jahre Kinderfest. Der erste Baum wurde bei der Primarschule Schönenwegen gepflanzt. Bild: Michel Canonica

Noch sind es mindestens 237 Tage, bis das St.Galler Kinderfest nach einmaliger pandemiebedingter Pause wieder stattfindet. Frühestens am 22. Mai 2024 und sobald das Wetter mitspielt, kann das Fest über die Bühne gehen. Es wird eine spezielle Ausgabe werden, denn das Kinderfest feiert Jubiläum – 200 Jahre.

Am Donnerstag fiel der Startschuss zum Jubiläumsjahr. Das Datum ist bewusst gewählt. Denn genau vor 199 Jahren, am 28. September 1824, fand das allererste Kinderfest in St.Gallen statt. Dies nahmen Stadt und Festverantwortliche als Anlass, den ersten von 200 zusätzlichen Bäumen zu pflanzen. Beim Schulhaus Schönenwegen schaufelten Stadtrat Mathias Gabathuler, Martin Annen, Leiter Schule und Musik, sowie Adrian Stolz, Leiter von Stadtgrün, mit tatkräftiger Unterstützung von Schulkindern einen Bergahorn ins Erdreich ein.

Auch erstmals ein Logo fürs Kinderfest

«Ich bin erstaunt, wie gross der Baum ist», sagte Annen vor der Pflanzaktion. «Und die Bäume sollen weiterwachsen.» Sie seien ein Symbol für Verwurzelung und Wachstum und passten sehr gut zum traditionellen Kinderfest. «Die Kinderfestbäume sind aber auch ein Symbol für Zukunftshoffnung», so Annen. Auch können die gepflanzten Bäume im Schulunterricht integriert werden.

Die Vorbereitungen für den Umzug, die Aufführungen auf der Kinderfestwiese und die Festivitäten im kommenden Frühsommer seien angelaufen. «Der Puls steigt.» Annen präsentierte zudem erstmals das Festlogo, das zum 200-Jahr-Geburtstag des Kinderfests entworfen wurde. Es zeigt die Köpfe zweier Kinder und kommt in spielerischer Form daher. Die Farben Rot und Weiss nehmen Bezug zu den Dächli auf dem Kinderfestplatz.

Martin Annen, Leiter Schule und Musik, zeigt das erstmals kreierte Logo für das St.Galler Kinderfest. Bild: Michel Canonica

«Das Logo bietet nicht nur einen Wiedererkennungseffekt, sondern unterstreicht auch die Bedeutung des Fests für die Stadt St.Gallen.» Nach dem Kinderfest kommendes Jahr soll das bereits seit 2012 eingetragene immaterielle Kulturgut auch als Marke geschützt werden.

200 Bäume, davon 100 für Private

Adrian Stolz von Stadtgrün betonte, dass die Bäume nicht nur ans Kinderfest erinnern sollen, sondern schon jetzt einen wertvollen Beitrag für das städtische Klima leisten. In Zeiten des Klimawandels seien Bäume umso wichtiger, da sie eine Stadt kühlen, Feinstaub und Lärm absorbieren und so die Gesundheit der Stadtbewohnerinnen und -bewohner fördern. «Mehr Bäume, mehr Schatten, mehr saubere Luft.»

In den kommenden Monaten sollen insgesamt 200 «Kinderfestbäume» in der ganzen Stadt gepflanzt werden. Deren 100 werden im öffentlichen Raum platziert, etwa auf Schulhöfen. Die anderen 100 Bäume sollen kostenlos an Private abgegeben werden, so Stolz. Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, die sich dafür interessieren, sollen «einfach und unbürokratisch» zu den Bäumen kommen.

Stadtgrünleiter Stolz sagte, man könne sich mittels eines Onlineformulars bei der Stadt melden und den möglichen Standort mitteilen. «Eine Gärtnerin oder ein Gärtner begutachten dann den Ort und entscheiden, welche Art dort am besten gepflanzt werden kann.»

Man wolle robuste Bäume pflanzen, die mit dem sich veränderten Klima auch in 50 Jahren zurechtkämen. «Sie sollen lange leben und hoffentlich beim 300- oder 400-Jahre-Jubiläum des Kinderfests noch immer stehen.» Nach der Pflanzung müssten die Privaten sich um die Bäume kümmern und sie pflegen. «Beispielsweise in den ersten drei Jahren bei Hitzeperioden Wasser geben.»

Vom Jugendfest zum Volksfest

Stadtrat Mathias Gabathuler blickte erst zurück. «Aus dem ersten Kinderfest, das vielmehr ein Jugendfest war, ist mittlerweile ein Volksfest geworden.» Geschäfts- und Gewerbebetriebe stünden heute still – die ganze Stadt widme sich den Kindern, die an diesem Tag im Zentrum stehen. «Ein Fest mit einem variablen Datum, das nur stattfindet, wenn es trocken und warm bleibt, ist schweizweit einzigartig.»

Gabathuler blickte aber auch in die Zukunft. Neben der Baumpflanzaktion seien die Vorbereitungen für den Festumzug und die Darbietungen auf der Kinderfestwiese in den Schulen bereits angelaufen. Zudem arbeite die Fachklasse der Talentschule Gestaltung daran, das offizielle Plakat für das Kinderfestmotto «Eine Zeitreise 1824-2024-2224» umzusetzen. Das gesamte Festprogramm wird im Frühling 2024 veröffentlicht.