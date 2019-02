Maskenbälle in der Stadt St.Gallen: Guggen, Kostüme und Après-Ski

Heute sind es das «Kreuz» in Winkeln, der «Adler» in St.Georgen und die Mehrzweckhalle Engelwies in Bruggen. Doch an der Schwelle zum 20. Jahrhundert trafen sich die Kostümierten in der Stadt St. Gallen andernorts. Pius Jud von der St.Galler Fasnachtsgesellschaft hat in der Geschichte geforscht und zeigt im aktuellen Fasnachtsführer, wo die St.Gallerinnen und St.Galler damals das Tanzbein schwangen.

Maskenbälle fanden beispielsweise in der Konzerthalle Uhler an der Bogenstrasse statt. Die 1889 erbaute und 600 Personen fassende Halle sei jeweils sehr aufwendig dekoriert worden, «oft nach fernöstlichem Motto», schreibt Jud. Die Zeitungsberichte aus jener Zeit seien überraschend positiv ausgefallen, «obwohl manche Kreise in St.Gallen sehr argwöhnisch auf das fasnächtliche Treiben achteten».

Auch im Saal des Restaurants Schützengarten (am Standort des heutigen Restaurants Netts) fanden ab den 1890er-Jahren Tanzveranstaltungen während der Fasnacht statt. Nach der Jahrhundertwende folgten gemäss Jud «eine grosse Zahl von Maskenbällen». Schliesslich waren damals auch die Maskenbälle im Hotel St.Leonhard an der Verzweigung Burg-/Bogenstrasse sehr beliebt.