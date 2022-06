Marschhalt Was läuft am Seeufer Ost?: Petition fordert Antworten vom Rorschacher Stadtrat Der Verein Rorschach Plus und die Partei Die Mitte Rorschach wollen mit einer Petition eine öffentliche Debatte zur künftigen Entwicklung des Gebiets Seeufer Ost anstossen. Die Bevölkerung habe Anrecht auf mehr und konkretere Information zu diesem Thema.

Mittels Petition wird der Stadtrat Rorschach aufgefordert, sich endlich konkreter zu den Plänen beim Seeufer Ost zu äussern. Bild: Rudolf Hirtl

Der Stadtrat Rorschach setzt sich aktuell mit den Projekten im Zusammenhang mit der Arealentwicklung Seeufer Ost bis Neuseeland auseinander und will die Stossrichtungen anlässlich von Info-Veranstaltungen über die nächsten Monate der Bevölkerung vorstellen und darüber diskutieren. Das ist dem Verein Rorschach Plus und der Partei Die Mitte Rorschach zu vage. Sie fordern konkretere Antworten und lancieren dafür eine Petition, die dem Stadtrat nach den Sommerferien übergeben wird.

Verein und Partei erinnern in ihrer gemeinsamen Mitteilung daran, dass die Stadt Rorschach beim Architekturbüro Staufer Hasler, Frauenfeld, ein Konzept «Gestaltung Seeufer Ost, Rorschach – Rorschacherberg» in Auftrag gegeben hat. Das Konzept sei gemäss den Erläuterungen im Geschäftsbericht 2017 vom Stadtrat Rorschach und vom Gemeinderat Rorschacherberg zur Kenntnis genommen worden. Es sei zwar auf der Website der Stadt Rorschach einsehbar, jedoch sei die Öffentlichkeit nie in passender Form darüber informiert worden.

Neue Rutschbahn lässt Stopp der Entwicklung befürchten

Zuletzt hat der Stadtrat Rorschach bekannt gegeben, dass im Strandbad eine neue Rutschbahn mit einem Investitionsbetrag von 500‘000 Franken erstellt werden soll («Tagblatt» vom 28. April). Dieses Handeln des Stadtrates löse Fragen in Bezug auf das publizierte Konzept «Gestaltung Seeufer Ost, Rorschach – Rorschacherberg» aus. «Aufgrund der aktuellen grösseren Investitionen in den Bestand muss davon ausgegangen werden, dass der Stadtrat das Konzept nicht mehr weiterverfolgt. Eine Entwicklung dieser Grössenordnung bedingt jedoch eine öffentliche Diskussion. Die Bevölkerung hat Anrecht auf Information und einen öffentlichen Diskurs zu diesem Thema, um Zukunftschancen für das Gebiet Seeufer Ost mitprägen zu können», so die Petitionäre.

«Wir wollen nicht erst aus der Zeitung über Projekte und Entscheidungen lesen, die für die ganze Bevölkerung von Bedeutung sind», sagt Ruth Belz von Die Mitte. «Es ist uns daher extrem wichtig, eine Diskussion anzustossen, bei der die ganze Bevölkerung miteinbezogen wird», bekräftigt sie.

Unterschriften können online platziert werden

Ab sofort bis Freitag, 19. August, werden auf der Website change.org Unterschriften gesammelt. Nach den Sommerferien wird die Petition mit konkreten Fragestellungen zur Beantwortung an den Stadtrat Rorschach überwiesen. So wollen die Petitionäre beispielsweise wissen: «Verfolgen Stadtrat und Gemeinde Rorschacherberg nach wie vor das Konzept ‹Seeufer Ost› von Staufer Hasler, Frauenfeld als Leitschnur für die künftige Entwicklung?» Ausserdem soll der Stadtrat bekannt geben, inwiefern die geplanten Investitionen und Sanierungsmassnahmen beim Schwimmbad die Weiterentwicklung eines grösseren Konzepts im Sinne der Projektideen von Staufer, Hasler verhindern.