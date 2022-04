Markt Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona: Am Wochenende findet der Gossauer Klostermarkt zum 15. Mal statt Zwei Jahre lang konnte der Klostermarkt in Gossau pandemiebedingt nicht stattfinden. Am 23. April können die Besucherinnen und Besucher nun wieder in die Welt der Klöster eintauchen und Bier, Käse oder Gewürze degustieren und kaufen. Auch St.Galler Nonnenkräpfli werden angeboten.

Schwester Doris Engelhard, bekannt als «die einzige bierbrauende Nonne der Welt», ist erneut zu Gast am diesjährigen Klostermarkt in Gossau. Ralph Ribi (29. April 2017)

Durch die Gossauer Markthalle schlendern und Wein, Sirup, Gewürze, Tee, Salben oder Bier entdecken, probieren und kaufen: Das ist am 23. April am traditionellen Klostermarkt wieder möglich. Nachdem dieser in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Coronapandemie nicht durchgeführt werden konnte, steht in diesem Frühling jetzt die 15. Ausgabe an. «Die Freude ist sehr gross, dass nach drei Jahren Unterbruch nun endlich wieder ein Klostermarkt stattfinden kann», sagt Patrik Strässle, Leiter der Gossauer Stadtkanzlei.

Auch die bierbrauende Nonne kommt wieder nach Gossau

Interessierte haben am Samstag von 9 bis 15 Uhr die Möglichkeit, in die Welt der Klöster einzutauchen. Sieben klösterliche Gemeinschaften und weitere Anbieter bieten ihre Produkte an. Dies sind die Schweizer Klöster Disentis, Einsiedeln, Jakobsbad, Magdenau, die Steyler Missionare und die Pallottiner-Gemeinschaft Friedberg aus Gossau.

Wieder dabei ist auch das bayrische Kloster Mallersdorf mit Doris Engelhard, die als «einzige bierbrauende Nonne der Welt» gilt.

Der Markt sei ungefähr gleich gross wie 2019, sagt Strässle. Nicht mehr teilnehmen könnten leider das Kloster Wonnenstein und die Schönstätter-Marienschwestern. Zum ersten Mal am Gossauer Klostermarkt zu Gast ist dafür Nadine Larocca. Sie sorgt mit ihrer Grossmutter unter dem Namen «Omas Backwerk» dafür, dass es nach 15 Jahren Unterbruch wieder St.Galler Nonnenkräpfli – im Volksmund wurden sie Nonnenfürze genannt – gibt. Das Originalrezept wird jedoch nach wie vor vom Kloster Notkersegg geheim gehalten.

Nadine Larocca vertreibt die Nonnenkräpfli-Kopie seit einigen Monaten. Michel Canonica

Fassanstich, Freibier und Fidele Rotbachtaler

Das Angebot am Klostermarkt wird abgerundet durch den Gossauer Landwirtschaftsbetrieb Bernhardsgrütter. Bernhardsgrütters sind bereits einige Jahre am Markt vertreten und verkaufen dort frische Lebensmittel von ihrem Hof. Selbstverständlich werden auch Biere der Gossauer Brauereien «Stadtbühl» und «Freihof» ausgeschenkt. Um 10 Uhr werden Pater Andy Givel und Hans Züst, der Initiant des Klostermarkts, den traditionellen Fassanstich vornehmen.

Der Klostermarkt in Gossau hat Tradition. Michel Canonica (24. August 2018)

Die beiden wären bereits 2020 für den Fassanstich zuständig gewesen. Die Planung für den Klostermarkt 2020 sei in der Planung bereits weit fortgeschritten gewesen, sagt Strässle. «Damals feierte die Schweizer Pallottiner-Gemeinschaft ihr 100-Jahr-Jubiläum. Pater Andy Givel als Hausrektor der Gossauer Gemeinschaft und Provinzial der Schweizer Pallottinner hätte deshalb den Fassanstich vorgenommen.» Das werde man nun nachholen.

Die Besucherinnen und Besucher haben auch die Möglichkeit, in der Festwirtschaft zu verweilen. Ab 13 Uhr spielen die «Fidelen Rotbachtaler», von 15 bis 16 Uhr gibt es Freibier, um 17 Uhr schliesst die Festwirtschaft. Man hoffe auf 800 bis 1000 Besucherinnen und Besucher am Samstag, sagt Patrik Strässle. In den vergangenen Jahren besuchten im Schnitt jeweils rund 1000 Personen den einzigen Klostermarkt in der Ostschweiz.