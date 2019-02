Marco Forrer wird Rheinecker Stadtschreiber Der 27-jährige Thaler tritt die Nachfolge von Gabriel Macedo an. Martin Rechsteiner

Marco Forrer arbeitet zurzeit noch bei der Gemeinde Thal. (Bild: PD)

Der Stadtrat Rheineck hat Marco Forrer zum Nachfolger von Stadtschreiber Gabriel Macedo gewählt. Macedo zieht für sein Amt als Stadtpräsident von Amriswil in den Thurgau. «Marco Forrer ist 27-jährig, in Thal wohnhaft und bringt reichlich Verwaltungserfahrung mit», wie der Stadtrat Rheineck in einer Mitteilung seine Wahl begründet.

Absolvent der Gemeindefachschule

Forrer hat seine Verwaltungslehre auf der Gemeinde Thal absolviert und arbeitete nach dem Lehrabschluss für einige Monate auf der Stadtverwaltung Rorschach als Sachbearbeiter Baubewilligungen. Vor rund sieben Jahren ist er wieder zur Gemeindeverwaltung Thal gestossen und arbeitet dort seither als Gemeindeschreiber-Stellvertreter. Zwischenzeitlich hat er den Vorkurs sowie zwei Vertiefungskurse (Allgemeine Verwaltung sowie Bau und Umwelt) der Gemeindefachschule erfolgreich absolviert. Der Stellenantritt erfolgt auf den 1. Juni 2019.