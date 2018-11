Männerchor Häggenschwil trifft auf Kinderstimmen Der Männerchor Häggenschwil erhielt an seiner traditionellen Unterhaltung Unterstützung vom Kinderchor. Die Mehrzweckhalle war bis auf den letzten Platz besetzt. Ramona Riedener

Der Männerchor Häggenschwil singt zusammen mit dem Kinderchor die Filmmusik «Conquest of Paradise». (Bild: Ramona Riedener)

Gemütliches Zusammensein, Pflege der Kameradschaft, soziales Engagement und einmal im Jahr eine Unterhaltung für die Bevölkerung: Das alles zählte schon bei der Gründung 1851 zu den Aufgaben des Männerchors Häggenschwil. Während viele Vereine über Mitgliederschwund, Überalterung und mangelndes Publikumsinteresse klagen, hat dieser Trend vor der Dorfgrenze Häggenschwil haltgemacht. Wenn der Männerchor zu seiner traditionellen Unterhaltung einlädt, müssen die auswärtigen Besucherinnen und Besucher frühzeitig anreisen, wenn sie in der Mehrzweckhalle einen Sitzplatz ergattern wollen. So war es auch am vergangenen Wochenende: Die Halle war restlos ausverkauft.

Lieder über Liebe, Freundschaft und Glück

Auf der herbstlich dekorierten Bühne präsentierten sich die Sänger unter der musikalischen Leitung von Bruno Vollmeier mit einem bunten Melodienstrauss. Das Repertoire enthielt gefühlvolle und harmonische Lieder mit Texten über die Liebe, Freundschaft und das Glück. Ein beschwingtes Vaganten-Lied sorgte für heitere Stimmung im Publikum, bevor das Highlight des Abends folgte: der Auftritt des Kinderchors.

Dieser begleitete zuerst den Männerchor bei der berühmten Filmmelodie «Conquest of Paradise» und erntete danach mit dem Lied «Lass die Sonne in dein Herz» Zugabeapplaus. Es war eine Wertschätzung für die Kinder, die unter der Leitung von Bettina Helfenberger extra für diesen Anlass die Lieder einstudiert hatten. Nach dem Auftritt der «Cola-Generation» beendete die «Wein-Generation» mit Liedern aus dem Weinparadies und böhmischen Gesang den musikalischen Teil des Unterhaltungsprogramms.

Theater unter neuer Leitung

Gespannt wartete das Publikum auf das Theaterstück, das erstmals unter der Regie von Silvia Breitenmoser auf die Bühne kam. 50 Jahre lang hatte Jakob Bütler dafür gesorgt, dass die schöne, aber zeitintensive Tradition vom Laientheater an der jährlichen Unterhaltung des Männerchors bestehen blieb. Die Aufführung des Bauernschwanks «Junggselle uf Abwäge» von Peter Kreis war ein Erfolg und strapazierte die Lachmuskeln des Publikums: zweifellos eine gelungene Premiere für die neue Regisseurin.