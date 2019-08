Nach Flucht vor Polizeikontrolle im St.Galler Lachen-Quartier: Beamte nehmen Flüchtigen fest

Am Freitagmittag ist in der Lachen ein Mann vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Er ist in ein Haus an der Meisenstrasse gerannt. Die Polizei hat den Flüchtigen kurz darauf im Haus festgenommen. Er wird nun angezeigt.